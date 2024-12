LEDs und sinnvolle Tools statt Socken und Rentier-Pullover

Jedes Jahr stellen sich viele Menschen die gleiche Frage: „Was kann ich Technikern in der Veranstaltungsbranche zu Weihnachten schenken?“ Auch wenn warme Socken für Outdoor-Einsätze in der kalten Jahreszeit bestimmt hilfreich sind, sind sie doch wenig einfallsreich. Wir helfen euch deshalb gerne weiter! In diesem Artikel präsentieren wir euch zehn perfekte Weihnachtsgeschenke speziell für Lichttechniker. Von praktischen Kleinigkeiten bis hin zu großen Überraschungen – hier findet ihr zahlreiche Ideen.

10 Weihnachtsgeschenke für Lichttechniker

Habt ihr Freunde, Kollegen oder Verwandte, die als Lichttechniker arbeiten und sucht ein passendes Weihnachtsgeschenk mit beruflichem Bezug? Wir haben für euch eine Auswahl von zehn großartigen Geschenkideen zusammengestellt. Diese Liste ist nicht nur für hauptberufliche Lichttechniker geeignet, sondern auch für (semi-) professionelle Entertainer, DJs und für Bands. Die Reihenfolge der vorgestellten Produkte ist nicht nach Preisen geordnet. Wir starten mit einfachen, praktischen Produkten und enden mit spezielleren Optionen. Und zum Schluss verrate ich euch meine persönlichen drei Top-Favoriten.

1. Verbrauchsmaterialien

Auf Veranstaltungen werden täglich diverse Materialien verbraucht, die nicht wiederverwendet werden können. Festangestellte Lichttechniker bedienen sich in der Regel aus dem Lager ihrer Firma, während Selbstständige ihre Verbrauchsmaterialien meist selbst anschaffen müssen. Hier kommt ein kleines Geschenk genau richtig! Wer eine günstige und praktische Aufmerksamkeit sucht, liegt mit Verbrauchsmaterialien wie Tape genau richtig. Auch Hobby-Entertainer und kleine Bands freuen sich über solche nützlichen Geschenke, da Verbrauchsmaterialien immer benötigt werden.

Die Stairville Snap Halterung und Kabelführung ist ein äußerst praktisches Tool. Nie mehr verklebte Kabel, weil man diese mit Gewebeband an der Traverse befestigen musste! Die Stairville Snap Halterungen können wiederverwendet werden und sind schnell befestigt und genauso schnell wieder gelöst.

Gewebeband wird immer benötigt. Es soll sogar Techniker geben, die damit Reparaturen durchführen.

Farbig auffällige Markierungen sind wichtig und können Unfälle auf der Bühne verhindern. Sie gehören in jeden Tools-Koffer!

Isolierband ist ebenfalls sehr wichtig und sollte sich vor allem rückstandslos wieder entfernen lassen.

Kabelbinder gehen gerne verloren und man kann nie genug davon haben.

Um Schmutz zu entfernen und Linsen zu reinigen ist dieser Lens Cleaner genau richtig.

2. Handschuhe

Die persönliche Schutzausrüstung ist für Lichttechniker unverzichtbar. Neben Helmen, Sicherheitsschuhen und Gehörschutz gehören auch hochwertige Handschuhe zur Grundausstattung. Sie schützen bei der Arbeit und sind besonders nützlich, wenn die Fingerkuppen frei bleiben, um feinere Arbeiten auszuführen. Auch Musiker, Entertainer und DJs, die regelmäßig Cases tragen und Equipment aufbauen, profitieren von diesem praktischen Weihnachtsgeschenk.

3. Koffer und Taschen

Koffer, Taschen und Tool-Cases sind unverzichtbare Begleiter für Lichttechniker. Sie bieten sicheren Transport für Werkzeuge, Kabel und Equipment. Obwohl sie etwas teurer sind, sind sie äußerst praktische und langlebige Geschenke. Eine umfassende Marktübersicht zu diesen Produkten findet ihr auf Amazona.

Die Koffer von Flyht Pro bekommen nicht umsonst gute bis sehr gute Kundenbewertungen. Euer Equipment und Zubehör wird sicher darin zum Auftrittsort transportiert. Aufgrund von IP65 muss man sich auch vor Feuchtigkeit oder einem Regenschauer nicht fürchten.

4. Multi-Tool und Taschenlampen

Werkzeug ist wichtig und wird im beruflichen Alltag ständig benötigt. Dabei ist es praktisch, wenn man es direkt am Körper tragen kann. Ein Multi-Tool ermöglicht das Tragen des Werkzeuges am Gürtel und es enthält fast alle gängigen Werkzeugtypen, die im Alltag zwischendurch gebraucht werden könnten. Thomann bietet eine Auswahl an Multi-Tools an, in verschiedenen Farben und Werkzeugtypen. Ein absolut praktisches Weihnachtsgeschenk, das jeder Lichttechniker gebrauchen kann.

Ebenfalls praktisch und wichtig für die Arbeit auf der Bühne ist eine gute Taschenlampe. Diese sollte möglichst klein und leicht sein sowie am Gürtel befestigt werden können. Eine Stirnlampe ist in vielen Fällen ebenfalls sehr praktisch, da so die Hände zum Arbeiten frei sind.

5. Kabeltestgerät

Ein Kabeltestgerät ist ein Muss für Lichttechniker. Es ermöglicht das schnelle Prüfen von Kabeln, das Finden von Fehlern und die Instandhaltung des eigenen Lagers. Der Millenium MCT-20 Kabeltester bietet Testmöglichkeiten für fast alle gängigen Kabeltypen und passt dank seiner kompakten Größe problemlos in den Koffer oder Rucksack. Die hochwertige Verarbeitung verspricht ein langes Leben im rauen Tour-Alltag.

6. Eurolite LM-50 Luxmeter

Dieses handliche Messgerät dient zur schnellen Ermittlung der Beleuchtungsstärke. Besonders im Theaterbereich ist es ein praktisches Tool, das schnell Fakten schafft. Für Lichttechniker, die Wert auf Präzision legen, ist dieses Geschenk ideal.

7. Stairville Glass Gobo „Your Logo“

Ein ganz besonderes Geschenk: Bei Stairville kann man individuelle Gobos mit dem eigenen Firmenlogo oder speziellen Grafiken anfertigen lassen. Ein Gobo ist eine Schablone, die in einen Scheinwerfer (z. B. Moving Head) eingesetzt wird, um Muster, Logos oder Texte darzustellen. Ein außergewöhnliches und individuelles Weihnachtsgeschenk – allerdings etwas hochpreisiger.

8. DMX Cat Verteiler

DMX-Signale werden meist über DMX-Kabel übertragen. Um jedoch Kabelwege zu sparen, können diese Signale auch über Netzwerkkabel geleitet werden. Die Stairville RJ45 DMX Split Box FX4 ermöglicht es, von einem Netzwerkkabel auf dreipolige DMX-Kabel umzusteigen. Ein sinnvolles Geschenk, das auch für Bands mit eigenem Licht-Setup nützlich ist.

9. LED-Lampen

LED-Lampen sind eine schöne Geschenkidee, besonders für kleine Bands, Entertainer und DJs. Von günstigen und kleinen Lampen, bis hin zu professionellen, leistungsstarken Bühnenlampen gibt es eine große Auswahl. Solche Lampen sind vielseitig einsetzbar – ob für Live-Auftritte, das Büro oder das eigene Lager. Dabei lohnt es sich, jeweils ein Paar von einer Lampe zu kaufen. Auch gibt es fertige Sets mit mehreren Lampen. LED-Lampen verbrauchen wenig Strom und lassen sich, wenn sie Outdoor-tauglich sind, sogar auch für die Beleuchtung des Gartens oder der Terrasse einsetzen.

Das Eurolite LED KLS-120 FX Compact Light Set sorgt für die richtige Stimmung beim nächsten DJ Set oder der privaten Party in Haus und Garten.

Mit der Stairville LED Vintage Bowl 30 RGBA IR LED-Lampe zaubert ihr ordentlich Vintage-Flair auf eure Bühne oder auch ins Wohnzimmer.

Der ADJ Mega TriPar Profile Plus ist ein schöner LED-Strahler, der sich ideal auch zur Beleuchtung von Wänden und Säulen eignet und viel Leistung fürs Geld bietet.

10. Eurolite QuickDMX Wireless Bundle

Mit diesem Bundle können DMX-Signale kabellos per Funksignal übertragen werden, wodurch Kabelwege reduziert und Zeit sowie Material gespart werden. Für professionelle Anwendungen ist es nicht immer geeignet, aber für Bands, Entertainer und DJs eine hervorragende Lösung für ihr Licht-Setup. Diese wurden bereits bei AMAZONA für euch getestet.

Meine persönlichen Geschenkfavoriten

Meine Top drei Favoriten dieser Liste:

Top 1 Koffer und Taschen

Jeder Lichttechniker muss eigenes Equipment, Laptop, Kabel und vieles mehr transportieren. Da hilft ein guter Koffer, um diese Sachen sicher zu verstauen und transportieren zu können. Praktisch mit Rollen, muss so auch weniger getragen, sondern kann entspannt gezogen werden. Da bietet Thomann viele passende Produkte die mich in ihrer Verarbeitung ziemlich überzeugen.

Top 2 Verbrauchsmaterial

Auf den meisten Jobs wird regelmäßig viel Verbrauchsmaterial verwendet. Selbstständige Lichttechniker freuen sich daher, wenn sie selber an Verbrauchsmaterial sparen können. Dort findet man viele kleine Geschenke für wenig Geld, die dennoch einen großen praktischen Nutzen haben.

Top 3 Multi-Tool und Taschenlampe

Ein gutes Multi-Tool und eine helle Taschenlampe sind Pflicht für jeden Lichttechniker. Da wäre Weihnachten eine gute Gelegenheit für neues Werkzeug!

Falls ihr jetzt immer noch unsicher seid oder euch die Produkte auf dieser Liste nicht gefallen haben, ist das kein Problem. Verschenkt doch einfach einen Thomann Gutschein. Damit seid ihr definitiv auf der sicheren Seite!