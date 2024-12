Unsere besten Geschenkempfehlungen für Tontechniker von Bühne bis Studio

Ho Ho Ho – das Jahr 2024 ist fast um und wie jedes Jahr stellt sich die Frage, was schenke ich zu Weihnachten? Wir möchten eure Ideenfindung in diesem Jahr etwas unterstützen und präsentieren hier die besten Geschenkempfehlungen zu Weihnachten für Tontechniker. Alle empfohlenen Geschenke sind garantiert praxiserprobt und nützlich. Los geht’s.

10 Weihnachtsgeschenke für Tontechniker

Unsere Geschenkempfehlungen richten sich in erster Linie an Veranstaltungstechniker, sind aber auch für Musiker nützlich. Insofern soll sich hier niemand ausgeschlossen fühlen. So manches Produkt macht auch im Heimstudio eine gute Figur, sodass sich auch hier ein Blick auf die folgende Liste lohnt.

ANZEIGE

1. Millenium MCT-30 Kabeltester

Der Millenium MCT-30 Kabeltester gehört definitiv in jeden Tools-Koffer. Mit ihm lassen sich viele verschiedene Kabeltypen testen, die auf der Bühne, aber auch im Tonstudio eine Rolle spielen. Schluss mit Knacksern, Brummen oder Signalverlust. Getestet werden können

3-pin und 5-pin XLR-Stecker

6,3 mm Mono/Stereo-Klinke

3,5 mm Miniklinke

BNC-Stecker

RJ45-Stecker

RJ11-Stecker

Cinch-Stecker

3-pol und 5-pol DIN MIDI-Stecker

Darüber hinaus hat der Millenium MCT-30 Kabeltester noch einen klaren Vorteil: Für das Testen langer und bereits verlegter Kabel lässt sich der Kabeltester in zwei Hälften aufteilen. Auch für Festinstallationen im Studio oder Theatern ist der Kabeltester dadurch prima geeignet. Eine klare Empfehlung der STAGE-Redaktion.

Affiliate Links Millenium MCT-30 Kundenbewertung: (96) 49,00€ bei

2. Behringer Flow 8 Digitalmischer

Gerade im Preis gesenkt und nicht nur deshalb einer unserer heißesten Geschenktipps für Weihnachten 2024! Der Behringer Flow 8 Digitalmischer gehört zu den besten Kleinmischpulten am Markt und ist nicht nur mein Go-To-Tool für kleine Veranstaltungen, sondern auch ideal für das In-Ear-Monitoring, als Sub-Mixer für Keyboards, Streaming, Podcasting, den Online-Musikunterricht, Live-Recording und vieles mehr. Ich bin so begeistert vom kleinen Behringer Flow 8, dass ich gleich zwei Stück besitze.

Wie es sich für ein Digitalmischpult gehört, gibt es hier natürlich auch Bluetooth und die Möglichkeit der App-Steuerung, Total-Recall aller Mischpulteinstellungen und vieles, vieles mehr. Hier geht’s zum Test. Außerdem kannst du dir mit meinem Behringer Flow 8 Workshop sofort loslegen.

Affiliate Links Behringer Flow 8 Kundenbewertung: (299) 198,00€ bei

3. Sonarworks SoundID Reference Measurement Microphone

Die beste Referenz für einen Tontechniker ist immer noch das Gehör. Dennoch hilft uns Messtechnik in Situationen, in denen wir entweder unseren Ohren nicht trauen können oder wir genauere Daten zur Entscheidungsfindung benötigen. Ein gutes Messmikrofon ist dabei unabdingbar. Das Sonarworks SoundID Reference Measurement Microphone gehört zu den wenigen Messmikrofonen im unteren Preisbereich, das mit einer Kalibrierungsdatei ausgeliefert wird. Diese steht sowohl für die hauseigene Sonarworks SoundID Reference Software zur Verfügung als auch als Textdatei für andere Messsysteme wie zum Beispiel das kostenlose Room EQ Wizard (REW).

Das Sonarworks SoundID Reference Measurement Microphone ist eine gute Empfehlung für Veranstaltungstechniker und Heimstudiobesitzer gleichermaßen. Eine 21-tägige Testversion von SoundID Reference liegt bei.

Affiliate Links Sonarworks SoundID Ref Measurement Micro Kundenbewertung: (69) 75,00€ bei

4. Sennheiser e935, dynamisches Mikrofon

Das Sennheiser e935 Mikrofon gehört zu den besten dynamischen Gesangsmikrofonen am Markt. Doch nicht nur für Gesang lässt es sich einsetzen: Auch vor Schlaginstrumenten wie Percussion macht es eine sehr gute Figur. Das Sennheiser e935 Mikrofon bietet eine sehr gute Rückkopplungsfestigkeit und ist eine Geheimwaffe für laute Bühnen. Die sehr gute Übertragungsqualität von Stimmen macht den EQ-Einsatz am Mischpult fast überflüssig.

Affiliate Links Sennheiser E 935 Kundenbewertung: (494) 179,00€ bei

5. Shure SE215-CL In-Ear-Ohrhörer

Die Shure SE215-CL In-Ear-Ohrhörer bieten eine Menge Klang für wenig Geld. Sie besitzen eine gute Isolierung vor Außenschall, sind angenehm zu tragen und verfügen sogar über abnehmbare Kabel, was in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich ist. Da die Shure SE215-CL IEM Hörer sehr gut mit den meisten In-Ear-Monitoring-Lösungen harmonieren, eignen sie sich sehr gut für Tontechniker zum Testen von In-Ear-Strecken. Auch zum Musikhören oder als IEM-Einstiegshörer für Musiker sind sie sehr gut geeignet.

ANZEIGE

Affiliate Links Shure SE215-CL Kundenbewertung: (2754) 115,00€ bei

6. Thomann Mix Case Drum AV 210

Die Verbindung zwischen Digitalmischer und Stagebox erfolgt heutzutage meistens über ein Netzwerkkabel. Diese Kabel bieten viele Vorteile und sind deutlich leichter als ein analoges Multicore-Kabel. Doch leider sind sie auch deutlich empfindlicher und sollten samt Kabeltrommel beim Transport geschützt werden. Das Thomann Mix Case Drum AV 210 passt für viele Kabeltrommeln. Doch auch für andere Materialien ist dieses schicke Case gut geeignet.

Affiliate Links Thomann Mix Case Drum AV 210 Kundenbewertung: (50) 55,00€ bei

7. SE Electronics V7 PTT

Die Kommunikation zwischen Bühne und FoH- oder Monitormischpult ist extrem wichtig. Dazu benötigt man ein gutes Talkback-Mikrofon wie das SE Electronics V7 PTT. Ich habe es hier getestet und für gut befunden. Durch die Push-to-talk-Funktion kann es mit jedem Mischpult verwendet werden, auch wenn diese keinen eigenen Talkback-Kanal hat. Man kann es auch auf der Bühne platzieren, damit Musiker auf einfache Art und Weise mit dem Monitor- oder FoH-Techniker kommunizieren können. Auch als Mikrofon für den MD, der mit seinen mit IEM-Hörern ausgestatteten Musikern zwischen den Songs kommunizieren möchte, ist es eine Empfehlung.

Affiliate Links SE Electronics V7 PTT Kundenbewertung: (2) 149,00€ bei

8. Behringer B1C Akku-Lautsprecher

Sind sie nicht praktisch, die Akku-Lautsprecher? Schnell aufgebaut, ohne Stromanschluss sofort überall betriebsbereit. So muss es sein. Behringer hat mit dem Behringer B1C Akku-Lautsprecher einen günstigen Wurf im Stil der Bose S1 Pro gelandet. Guter Klang, True-Wireless Stereo-Bluetooth-Audio-Streaming für die Verbindung zweier B1C zu einem Stereosystem und mit zwei Mikrofon-/Line-Eingängen plus einem Bluetooth/Aux-Eingang auch anschlussseitig praxistauglich aufgestellt, bietet der Behringer B1C Akku-Lautsprecher alles, was man für kleine Beschallungssituationen benötigt. Natürlich gibt es wie beim Vorbild auch eine 2-Band-Klangregelung und einen Halleffekt.

Durch die vielfältigen Aufstellungsvarianten eignet sich der Behringer B1C Akku-Lautsprecher sogar als kleiner Bühnenmonitor oder Keyboardmonitor. Es muss nicht immer groß und schwer sein. Hier geht’s zum Testbericht.

Affiliate Links Behringer B1C Kundenbewertung: (4) 269,00€ bei

9. Millenium LED Akku Lamp

Licht benötigt man am FoH- oder Monitorpult immer. Auch auf der Bühne ist es bisweilen duster. Die Millenium LED Akku Lamp lässt sich einfach überall anbringen und liefert bis zu sieben Stunden lang Licht. Aufgeladen wird sie einfach per USB. Nicht selbstverständlich ist das Einstellen von drei verschiedenen Farbtemperaturen. Aufgrund des günstigen Preises sollte man gleich mehrere dieser praktischen LED-Lampen im Tools-Koffer haben.

Affiliate Links Millenium LED Akku Lamp Kundenbewertung: (71) 29,00€ bei

10. Sirus DI USB/BT DI-Box

Es gibt kaum eine Veranstaltung, bei der nicht an irgendeinem Punkt Musik über die PA abgespielt werden muss. Sei es bei der ersten Inbetriebnahme der PA vor dem eigentlichen Soundcheck mit der Band, als Pausenmusik oder auf Wunsch des Gastgebers oder eines Gastes für einen Programmpunkt bei Hochzeiten oder ähnlichen Veranstaltungen. Während für die eigenen Endgeräte wie Smartphone oder Laptop meistens passende Adapterkabel zur Verfügung stehen, sieht es bei fremden Geräten schon anders aus. Mit der Sirus DI USB/BT DI-Box gehören Kabel und Adapter der Vergangenheit an. Mit ihr bringt ihr jeden Laptop und jedes Smartphone ins Mischpult – ob per USB-Kabel oder kabellos per Bluetooth.

XLR-Ausgänge sorgen für eine sichere und brummfreie Verbindung zum FoH-Pult. Die gute Verarbeitung macht die Sirus DI USB/BT DI-Box zum perfekten Tool für den Tour-Alltag. Wir haben sie hier getestet.

Affiliate Links Sirus DI USB/BT Kundenbewertung: (55) 79,00€ bei

Außerdem benötigen Tontechniker immer eine Unmenge an Verbrauchsmaterialien wie Gewebeband, Absperrband, Sicherheitshandschuhe und vieles mehr. All das findet man bei Thomann im Shop. Ein Thomann-Gutschein ist auch immer eine gute Geschenkidee.

Oder soll es eher ein Geschenk für Lichttechniker sein? Auch da haben wir passende Geschenkempfehlungen für zu Weihnachten.