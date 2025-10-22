10K Audio Gyro, Plug-in

Generator für Loops, Chords & Phrasen

10K Audio Gyro ist ein Echtzeit-Generator, mit dem sich melodische Loops und Phrasen erzeugen lassen. Mit dem Plug-in können Patterns, Chords, Sounds und Effekte dank eines intelligenten Zufallssystems in unzählige Varianten abgeändert werden und es entsteht ständig neues Material zur weiteren Verwendung.

ANZEIGE

10K Audio Gyro – Loops ohne Ende

Hinter dem neuen Hersteller steht ein Team aus ehemaligen Native-Instruments-Mitarbeitern, die viele Jahre an Reaktor und Kontakt gearbeitet haben. Nun entwickeln sie Instrumente auf einer eigenen Plattform und Gyro ist das erste Produkt.

Die Klangerzeugung von Gyro basiert auf einer hybriden Multi-Layer-Architektur von Multisamples und Wavetables. Bis zu vier Layer und eine zusätzlich Drone-Engine können zu einem Sound kombiniert werden.

Das Plug-in verfügt über eine integrierte Effektsektion mit Halftime, Chorus, Multiband

Compression, Tape Emulation, Delay und Reverb, um den Sounds zusätzliche Tiefe zu verleihen.

Die Loop-Engine arbeitet in Echtzeit. Man kann die Patterns während des Spielens triggern, shuffeln und modifizieren. Die generativen Phrasen können mit rund 150 Chord-Sets angepasst werden. Alle mit Gyro erzeugten Patterns und Phrasen sind lizenzfrei und können uneingeschränkt auch in kommerzieller Musik verwendet werden.

ANZEIGE

Gyro besitzt eine Sound-reaktive, Shader-gesteuerte Oberfläche mit lebendigen und flüssigen Grafiken, die reaktionsschnell sind und laut Entwickler trotzdem nicht stören sollen. Das Plug-in ist in den Formaten VST3 und AU (Windows/macOS) verfügbar.

10K Audio Gyro wird in zwei Varianten angeboten: Pro und Play. Die Play-Version ist mit ca. 350 Presets ausgestattet, erlaubt keine tiefergehende Editierung und kostet 10,- Euro. Die Pro-Version besitzt ca. 1.450 Presets, ist voll editierbar und kostet 149,- Euro. Von Play zu Pro kann zur Preisdifferenz von 139,- Euro upgegraded werden.