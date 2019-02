128-Kanal DANTE-Audiokarte für Avid Pro Tools erhältlich

Pro Tools goes Dante

Das Thema Audionetzwerke, zu dem ihr in unserem Special „Audionetzwerke – alles über Dante, Ravenna & Co“ einiges erfahren könnt, scheint weiter an Beliebtheit zu gewinnen. Neben dem planet 22x Audiointerface, das einen preisgünstigen Einstieg ins Dante-Format ermöglicht, kommt nun auch für Avid Pro Tools eine neue Dante-Karte auf den Markt. Denn ab sofort ist für das Pro Tools | MTRX Interface von Avid eine 128-Kanal Dante-Audiokarte verfügbar, die in einem der acht rückwärtigen Steckkartenplätze des Basisgeräts installiert wird. Insgesamt können durch Verwendung von acht dieser neuen Karten bis zu 1.024 Audiokanäle über ein Dante/AES-67-Netzwerk realisiert werden, natürlich abhängig von der Sample-Rate. Die unterstützten Abtastraten reichen von 44,1 kHz bis 192 kHz.

Die Karte ist AES-67 kompatibel und bietet eine bi-direktionale Sample Rate Conversion. Mit der DADman und Pro | Mon Software gelingt die volle Software-Integration mit der Möglichkeit, Konfigurationen zu speichern und abzurufen.

Die Karte ist ab sofort bei den Avid-Händlern zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 2.349,- Euro erhältlich.

