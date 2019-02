2Box stellt DrumIt Five MK2 E-Drum Modul vor

Zweite Version mit erweiterten Funktionen

Auf der NAMM Show war es bereits zu sehen und zu hören, jetzt hat 2BOX die zweite Version ihres DrumIt Five MK2 offiziell vorgestellt und sein Sortiment erweitert. Das E-Drum Modul kombiniert die Ausstattung des beliebten DrumIt Five mit den neuen Features des DrumIt Three (gerade bei uns im Test). So können dank des „Universal Trigger Interface“ die gängigsten Pads von vielen anderen Herstellern wie z. B. Alesis, Roland und Yamaha angeschlossen werden. Damit eignet sich das DrumIt Five MKII hervorragend als Soundmodul für Hybrid-Setups und als Upgrade für vorhandene E-Drum-Sets.

Das DrumIt Five MK2 besitzt einen Card-Slot und wird mit einer 32 GB großen SD-Karte ausgeliefert. Das System unterstützt SD-Karten bis zu einer Größe von 64 GB. Das DrumIt Five MK2 Modul wird voraussichtlich im April 2019 in den Handel kommen und 1.099,- Euro kosten.

Hier alle Fakten zum 2Box DrumIt Five MK2