40 Jahre Lakewood Guitars

Einladung zum Sommerfest

Die Marke Lakewood steht für Gitarrenbaukunst aus Deutschland, genauer gesagt aus Hessen. Hier werden seit mittlerweile 40 Jahren mit viel Liebe zum Detail hochwertige Westerngitarrren aus vorwiegend europäischen Hölzern gebaut. Anlässlich des runden Geburtstags lädt Lakewood zum Sommerfest ein.

Lakewood Guitars – Gitarren Made in Germany

Lakewood Guitars wurde 1986 von Martin Seeliger gegründet. Der damals frisch ausgebildete Gitarrenbauer wollte dem damals noch von der Konzertgitarre dominierten Deutschland den in den Staaten vorherrschenden Sound der Westerngitarre näherbringen – zumindest was hierzulande hergestellte Instrumente angeht. So gründete er Lakewood Guitars im hessischen Gießen.

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Dort werden seit vier Jahrzehnten mit viel Leidenschaft und überschaubarer Größe mit rund 20 Mitarbeitenden Westerngitarren gebaut, die über jeden Zweifel erhaben sind und sich unter Akustikspielern und Profis absoluter Beliebtheit erfreuen. Dank dem Einsatz von ausschließlich ausgewählten, massiven Tonhölzern, einer besonderen Geometrie sowie hochwertigen Tonabnehmersystemen entstehen hier Instrumente, die gerade unter Bühnenmusikern sehr verbreitet sind.

Einladung zum Sommerfest anlässlich des 40. Jubiläums

Aus diesem Anlass lädt Lakewood am 29. und 30. Mai 2026 zu einem zweitägigen Sommerfest in der eigenen Werkstatt bei Gießen in Mittelhessen. An diesen beiden Tagen haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, in die Werkstatträumlichkeiten zu schnuppern, und im Rahmen von geführten Rundgängen einen Einblick in den Entstehungsprozess hochwertiger Akustikgitarren zu bekommen. Außerdem hat man so die Chance, zahlreiche Modelle direkt beim Hersteller anzuspielen.

„Seit 40 Jahren bauen wir unsere Gitarren in Deutschland – mit viel Erfahrung, Leidenschaft und einem klaren Qualitätsanspruch. Dieses Jubiläum möchten wir nicht für uns allein feiern, sondern gemeinsam mit jedem, der Freude an handgemachter Musik und Gitarren hat.”

Außerdem gibt es Konzerte von Lakewood-Playern wie Rolf Ableiter oder Charly Klauser. Das Tagesangebot wird ebenso durch eine Open Stage sowie ein kulinarisches Angebot ergänzt. Weitere Informationen sowie Tickets für die Konzerte gibt es hier.

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