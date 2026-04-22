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40 Jahre Lakewood Guitars

Einladung zum Sommerfest

22. April 2026
40 Jahre Lakewood: Einladung zum Sommerfest

40 Jahre Lakewood Guitars: Einladung zum Sommerfest

Die Marke Lakewood steht für Gitarrenbaukunst aus Deutschland, genauer gesagt aus Hessen. Hier werden seit mittlerweile 40 Jahren mit viel Liebe zum Detail hochwertige Westerngitarrren aus vorwiegend europäischen Hölzern gebaut. Anlässlich des runden Geburtstags lädt Lakewood zum Sommerfest ein.

Lakewood Guitars – Gitarren Made in Germany

Lakewood Guitars wurde 1986 von Martin Seeliger gegründet. Der damals frisch ausgebildete Gitarrenbauer wollte dem damals noch von der Konzertgitarre dominierten Deutschland den in den Staaten vorherrschenden Sound der Westerngitarre näherbringen – zumindest was hierzulande hergestellte Instrumente angeht. So gründete er Lakewood Guitars im hessischen Gießen.

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Dort werden seit vier Jahrzehnten mit viel Leidenschaft und überschaubarer Größe mit rund 20 Mitarbeitenden Westerngitarren gebaut, die über jeden Zweifel erhaben sind und sich unter Akustikspielern und Profis absoluter Beliebtheit erfreuen. Dank dem Einsatz von ausschließlich ausgewählten, massiven Tonhölzern, einer besonderen Geometrie sowie hochwertigen Tonabnehmersystemen entstehen hier Instrumente, die gerade unter Bühnenmusikern sehr verbreitet sind.

Banner 40 Jahre Lakewood Guitars

Einladung zum Sommerfest anlässlich des 40. Jubiläums

Aus diesem Anlass lädt Lakewood am 29. und 30. Mai 2026 zu einem zweitägigen Sommerfest in der eigenen Werkstatt bei Gießen in Mittelhessen. An diesen beiden Tagen haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, in die Werkstatträumlichkeiten zu schnuppern, und im Rahmen von geführten Rundgängen einen Einblick in den Entstehungsprozess hochwertiger Akustikgitarren zu bekommen. Außerdem hat man so die Chance, zahlreiche Modelle direkt beim Hersteller anzuspielen.

„Seit 40 Jahren bauen wir unsere Gitarren in Deutschland – mit viel Erfahrung, Leidenschaft und einem klaren Qualitätsanspruch. Dieses Jubiläum möchten wir nicht für uns allein feiern, sondern gemeinsam mit jedem, der Freude an handgemachter Musik und Gitarren hat.”

Außerdem gibt es Konzerte von Lakewood-Playern wie Rolf Ableiter oder Charly Klauser. Das Tagesangebot wird ebenso durch eine Open Stage sowie ein kulinarisches Angebot ergänzt. Weitere Informationen sowie Tickets für die Konzerte gibt es hier.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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  1. Profilbild
    janschneider AHU

    Meine M32 CP war vor circa 15 die erste hochwertige Gitarre, die ich mir mal gegönnt habe, nachdem ich die Jahre davor auf einer nicht schlechten, aber auch nicht guten Ibanez rum geklimpert habe. Habe dann gemerkt, dass ich da erst einmal etwas mehr üben muss, um der Gitarre gerecht zu werden, viel mehr Dynamik und so.
    Hab damals einen halben Tag im Gitarrenladen verbracht und diverse Gitarren ausprobiert, von Martin und Konsorten zu unbekannten Modellen. In die Lakewood hab ich mich dann verliebt.
    Lag mit 2300€ zwar etwas überm Budget, aber das half ja nun nichts 😁

    2. Mehr anzeigen
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