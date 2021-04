Klark Teknik stellt DN100 DI-Box vor

Die Klark Teknik DN100 DI-Box soll laut Hersteller den Charakter elektrischer und akustischer Instrumente originalgetreu wiedergeben. Die DI-Box ist für professionelle Anwendungen gedacht, bei denen eine Phantomspeisung von +48 Volt als Standard bei allen Mischpulten geliefert wird. Das Design führt laut Klark Teknik zu einem deutlich höheren Clipping-Punkt als bei vielen anderen aktiven DI-Boxen und bietet eine Ausgangsleistung von +10 dBu bei einer Last von 2 kΩ. Dieser erhöhte Headroom bedeutet, dass Eingangssignale mit viel höherem Pegel aufgenommen werden können. In Kombination mit der sehr rauscharmen Eingangsschaltung bietet die Klark Teknik DN100 DI-Box einen sehr großen Dynamikbereich und benötigt daher nur ein einzelnes -20-dB-Pad für den direkten Anschluss an die Ausgänge von Instrumentenverstärkern.