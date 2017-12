15 abgefahrene Gitarren- und Bassdesigns

Habt ihr schon mal eine Gitarre oder einen Bass gesehen, bei der ihr euch gedacht habt: „Wow, wie funktioniert das denn?“ Hier sind die TOP 15 Saiteninstrumente, die man so wohl nicht im Laden erstehen kann! (Gut ja ein paar vielleicht schon, denn sie hängen ja immerhin dort ;-))

Nummer 1

Also wenn der Auftritt richtig schief gelaufen ist, kann man sich mit diesem Modell wenigstens gleich sein eigenes Grab schaufeln. ;-)

Nummer 2

Einen richtig großen Fußabdruck für eure Nachfolger werdet ihr garantiert mit dieser Gitarre hinterlassen! Die Bigfoot-Gitarre.

Nummer 3

Aufgepasst! Wenn jemand sagt, ihm gefällt eure Musik nicht, könnt ihr ihn mit diesem Teil noch einmal zum Nachdenken bringen.

Nummer 4

Für Leute mit panischer Angst vor Schlangen ist dieser Bass weniger brauchbar. Alle Anderen können wohl zu so einem Design kaum nein sagen. ;-)

Nummer 5

Jetzt kommt ein Gerät, das richtig explodieren kann! ;-) Die Pikachu-Gitarre.

Nummer 6

Und da wir gerade bei Film und Fernsehen sind: Wer wollte nicht schon einmal Angst und Schrecken mit einer Gitarre im Alien-Stil verbreiten?

Nummer 7

Wem Aliens zu futuristisch sind, der kann vielleicht etwas anfangen mit einer Drachengitarre?

Nummer 8

Jetzt wird es künstlerisch: die Picasso-Gitarre! Ob die wohl noch einen schönen Ton von sich gibt?

Nummer 9

Mal wieder überhaupt keinen Durchblick? An der Gitarre liegt es auf jeden Fall nicht. (Ja der Wortwitz war nötig. ;-))

Nummer 10

Und eine weitere Gitarre, mit der euch garantiert jeder eurer Fans gespannt und ohne jede Bewegung lauscht.

Nummer 11

Hoffentlich wird diese Gitarre nicht auch mit Dampf betrieben, das könnte die Handhabung sonst deutlich erschweren: die Steampunk-Gitarre.

Nummer 12

Für alle surfenden Gitarristen sehr hilfreich: die Surfbrett-Gitarre.

Nummer 13

Offensichtlich wurde im Mittelalter schon mit E-Gitarren experimentiert. ;-) Um sich jedoch verteidigen zu können, musste jede Gitarre auch als Schwert nutzbar sein.

Nummer 14

Gemüse ist doof und schmeckt nicht? Da ist Bacon doch besser… ;-)

Nummer 15

Last but not least: Selbstverständlich darf in so einer Sammlung auf gar keinen Fall eine Star Wars-Gitarre fehlen. Daher hier und jetzt: der Rasende Falke mit galaktisch gutem Sound. ;-)