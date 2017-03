Cover: Vodoo Child Gayageum Version

Kennt ihr die Vodoo Child Gayageum Version? Die originale Version von Vodoo Child kennt ihr sicher alle. Aber die Version, die wir hier gefunden haben, mag zwar nicht ganz so rockig sein, ist aber ziemlich cool!

Diese junge Dame aus Korea spielt nämlich mit ihrem Gayageum eine Coverversion vom Hendrix Hit und wir sind wirklich begeistert, was sie aus diesem traditionellen koreanischen Instrument rausholt. Also schaut euch das Video einfach mal an. Wir sagen auf jeden Fall: „Super cool!“

Hört sich ungewohnt an, oder? Aber trotzdem ziemlich cool unserer Meinung nach. Findet ihr, das ist cool, oder seid ihr eher der Meinung, dass das unnötig ist? ;-)