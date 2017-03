Crowdfunding: Drum Productions

Ein weiteres Crowdfunding Projekt, welches von mir das Prädikat „braucht es das wirklich?“ bekommt: Drum Productions. Bei dem Projekt aus Deutschland geht es primär darum, Schlagzeugaufnahmen/Tracks an ahnungslose Künstler zu verkaufen. Also für Leute, die entweder keine Möglichkeit bzw. kein Equipment oder Know-How haben, ein Schlagzeug zu recorden. Drum Productions ist also ein Online Aufnahmestudio, welches laut eigenen Angaben höchste Qualität frei Haus liefert. Die „schlaue Art“ Musik zu produzieren.

Drum Productions sieht sich also als eine Art virtuelles Studio, welches ermöglichen soll, jeden Musikstil zu kreieren, den man will. Man kann wohl verschiedene Sound-Modi testen und die nächsten Schritte via App mit den jeweiligen Produzenten im Backend besprechen. Der ganze Schaffensprozess ist sehr transparent und natürlich jedes kleinste Detail digitalisiert und steht in einer Cloud wie beispielsweise Amazon, Rackspace oder Google Drive zur Verfügung. So hat man selbst die Möglichkeit, jede Nuance des Prozesses mit zu verfolgen. Die Vision von Drum Productions ist, die zur Verfügung stehende Technologie so zu nutzen, dass sich Künstler genau darauf konzentrieren können, WAS sie aussagen wollen und nicht, wie sie das am Besten anstellen. Natürlich steht als oberste Prämisse die Unterstützung an Künstler und Produzenten da, damit diese – (richtig schön kitschig) – ihre Träume erfüllen können. Überall, zu jeder Zeit. Genau.

Neben der vollen Produktion bietet Drum Productions zusätzlich den Service der MIDI-Drum Erstellung und das Mixing- sowie Mastering- bzw. Timing-Korrekturen von bereits eingespielten Drumspuren an.

Ich finde es leicht fragwürdig als Künstler getarnte Drum-Tracks von der Stange zu kaufen, welche vermeintlich individuell an das Bedürfnis des Künstlers angepasst sind. Ein weiteres Projekt, das leider bereits vor dem richtigen Start als gescheitert verbucht wird. So schön und praktisch die weltweite Digitalisierung ist, so schön und praktisch ist es auch, sich selbst einen fähigen Drummer zu suchen und in ein richtiges Tonstudio zu gehen.

Da Drum Productions sehr viel unterschiedliche Sachen anbieten, ist die genaue Definition, ob preiswert oder teuer, ein bisschen schwierig. Jedoch kostet zum Beispiel die Timing-Korrektur eines fertig aufgenommenen Drum-Tracks 500€ und ein „Custom Drumtrack“ mit bis zu 3 Änderungen 290€.