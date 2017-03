Crowdfunding: Euromod

Euromod ermöglicht es, das Smartphone in das weit verbreitete, modulare Eurorack System einzugliedern. Ja, DAS Smartphone, denn leider ist Euromod bisher nur für das Motorola Moto Z verfügbar. Dieses Smartphone hat auf der Rückseite eine spezielle Anschlusserweiterung, welche es unter anderem erlaubt externe Lautsprecher zu verbinden, eine bessere Kamera mit optischem Zoom ans Smartphone zu koppeln oder eben das Moto Z ins Eurorack einzubinden.

Euromod ist sozusagen eine digitale Toolbox, welche es unter anderem ermöglicht vier analoge Signale zu verarbeiten und zu speichern, vier CV Signale zu generieren oder das Interface mit einer Mischung aus Smartphone Touchscreen und 5 physischen Reglern zu steuern. Der Euromod kann auch ohne Smartphone arbeiten und beispielsweise analoge Signale in externes MIDI oder CV umwandeln.

Die CV Outputs entstammen entweder aus den verstellbaren Werten im Offset oder vom Pads Screen. Wenn der summierte Output über die Reichweite von -10V bis +10V ausschlägt clippt das Signal. Am Euromod befindet sich zudem auch ein physischer Knopf, an welchem zum Beispiel das Tempo getappt werden; die externe MIDI-In Clock überschreibt das interne Tempo, welches in der App oder per physischem Knopf festgelegt wurde. Sobald der Benutzer in der App etwas verstellt fungiert der Encoder als physische Einstellungseinheit.

Per App gibt es einen Mixer welcher zusätzlich zu den üblichen Einstellungsmöglichkeiten auch recorden kann. Außerdem gibt es noch einen Pads Modus, in dem man jeweilige CV Signale erzeugen kann.

An sich klingt die Geschichte ganz nett, ich bezweifle jedoch, dass man auf dem 5,5″ Display des Moto Z anständig irgendetwas machen kann. Tappen oder mixen sollte da eher zur Qual als zum Genuss werden. Ganz großes Manko, was auch erklären würde dass der Euromod bisher eher nicht gut angekommen ist, ist die sehr eingeschränkte Kompatibilität. Mit dem proprietären Anschluss ist die Zielgruppe extrem klein. Hoffentlich lernen die Erfinder daraus und bieten die geupdatete Variante mit allgemeinem Anschluss an.