Crowdfunding: Panzer Guitar

Was auf den ersten Blick aussieht, wie eine ganz normale Gitarre, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als etwas Grundverschiedenes: die Panzer Guitar. Was es nicht alles gibt. Braucht es das wirklich? Bei der Panzer Guitar handelt es sich um ein MIDI-Instrument mit der Form einer Gitarre, welche jedoch statt Saiten „Aluminium Touchpads“ besitzt. Ich würde das Teil sozusagen als MIDI-Controller mit der Form einer Gitarre klassifizieren.

Neben den Touchpads auf dem „Gitarren“-hals verfügt die Panzer Guitar zusätzlich noch über Laser-Lichtschranken auf dem Gitarren Body. Sobald die Lichtschranke durch den oder die Finger unterbrochen wird, wird das Signal zur Geräuscherzeugung produziert. Natürlich will dieses gitarrenartige Gerät nicht die traditionelle E-Gitarre ersetzen, denn der Schwerpunkt ist ganz klar auf das Controller Dasein gelegt. Der Hersteller vergleicht die Gitarre von der Grundfunktionsweise und Konnektivität mit einem USB-Keyboard. Die Panzer Guitar wird per MIDI mit einem MIDI-fähigen Endgerät der Wahl verbunden und so werden dann letztendlich die Sounds, welche der Controller von sich geben soll, festgelegt. Dass die Gitarre als Gitarrenersatz scheitert, ist meiner Meinung nach am Anfang des folgenden Promotion Videos ganz gut zu sehen/hören. Die fehlende Dynamik macht sich dann doch sehr stark bemerkbar.

Die Panzer Guitar hat als zusätzliche Funktionalität noch drei Drehregler, mit welchen der ausgewählte Sound auch live, während eines Songs, angepasst oder ganz geändert werden kann. Mit oben drauf gibt es auch noch einen Octave-Shifter. Der Hersteller zieht hier fragwürdiger Weise den Vergleich mit einer traditionellen Gitarre, der damit einhergeht, dass die Panzer Guitar damit einen deutlich größeren Ambitus als eine herkömmliche Gitarre besitzen würde.

Der Preis des (und ich nenne das Ding jetzt bewusst) MIDI-Controller liegt in der aktuellen Early-Bird Variante bei 699$. Zusätzlich gibt es noch die Wireless-Edition, bei der noch ein Bluetooth (Latenzen ahoi) Adapter beiliegt. Diese liegt dann bei 799$. Beim Versand nach Deutschland kommen dann noch einmal zusätzlich 90$ obendrauf. Naja, wer es braucht…