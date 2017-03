Crowdfunding: RockDolly

Heute mal wieder ein ambitioniertes Kickstarter Projekt welches sich selbstbewusst als „Gamechanger“ sieht: RockDolly. Was erst einmal klingt wie etwas unanständiges Aufblasbares, ist in Wirklichkeit eine kabellose All-In-One PA Lösung für reisende Musiker und DJ’s. Es handelt sich also um eine PA-Anlage für Live-Auftritte, welche sogar den Gitarren Amp überflüssig machen soll.

Die RockDolly Anlage will vor allem unkompliziert und handlich sein. Jeder Musiker kennt das ewige Equipment-Geschleppe was einem mit der Zeit ganz schön auf den Zeiger gehen kann und natürlich auch Ressourcen verschlingt. Die RockDolly PA ist ein 3-Wege-System, bestehend aus einem 15″ Sub, 6″ MidBass Lautsprechern und einem Hochfrequenz bi-radiales Horn und besitzt 475 Watt. Ein besonderes zusätzliches Feature stellt das eigene WLAN Modul der PA dar, welches es ermöglicht ein Smartphone, Tablet oder Laptop zu verbinden und auf dem jeweiligen Endgerät dann eine, laut Herstellerangaben, professionelle Mixing-Oberfläche hat, mit welcher man 12 oder 18 Kanäle mit digitalen Effekten ausstatten kann. Optional gibt es den RockDolly auch mit drahtlos Mikrophonen und drahtlosen 1/4″ Instrumenten Eingängen, welche das ganze System noch einmal erheblich vereinfachen.

Die Portabilität ist natürlich ein ganz essentielles Feature. Im RockDolly sind Lautsprecher, Mixer, Verstärker und das kabellose System ganz einfach in eine portable Einheit zusammengeführt. Das einzige Kabel welches man einstecken muss, ist das Stromkabel und die Anlage ist in wenigen Minuten bespielbar. Die PA will Instrumentenverstärker wie Gitarren oder Bass Amps ersetzen, Ziel des RockDolly ist, dass nur die PA und Instrumente mit zum Konzert gebracht werden müssen.

Aktuell sind noch 3 von 5 RockDollys via Kickstarter verfügbar, es gibt zudem noch zahlreiche optionale Dinge, mit welchen die PA weiter individualisiert werden kann, wie zum Beispiel eigenes Logo, zusätzliche Instrumenteneingänge oder Drahtlos Set. Gute Idee: für alle Bastelbegeisterten gibt es für 100$ die Baupläne zum Nachbauen. Die drei verfügbaren RockDollys kosten im Early Bird Preis 1600$, nachdem die drei vergriffen sind 1850$. Geliefert wird übrigens ausschließlich in die USA. Was haltet ihr von der Geschichte? Notwendig oder überflüssig?