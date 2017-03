Die 5 größten Fehler beim Gitarre spielen

Jeder, der einmal ein Instrument gelernt hat, kennt es: Man tut und macht, aber irgendwie funktioniert nicht alles direkt auf Anhieb. Aber keine Angst, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aller Anfang ist schwer und dran bleiben lohnt sich in jedem Fall! Nachfolgend findet ihr die 5 größten Fehler beim Gitarre spielen!

1. Falsche Lage der Greifhand

Zu viel Druck lässt die Hand krampfen. Der Druck muss in die Fingerspitzen! Lediglich der Daumen, die Fingerkuppen und der Barré-Finger berühren das Griffbrett. Der Daumen befindet sich in der Regel gegenüber des Mittelfingers.

2. Schlechter Anschlag

Beim Anschlag ist darauf zu achten, dass das Plektrum weder zu fest noch zu locker gehalten wird. Zusätzlich ist der Winkel des Plektrums für den Klang ausschlaggebend. Spielt nicht nur Abschläge, wenn ihr mit Ab- und Aufschlägen nur die Hälfte des Weges zurücklegen müsstet.

3. Alles der Reihe nach

Wichtig ist, dass ihr das, was ihr gerade lernt, auch fertig lernt, bevor ihr andere Sachen anfängt. Wenn man zu schnell davon hastet, lernt man die Sachen nicht vollständig! Darunter leidet die Technik und es dauert vor allem deutlich länger, neue Lieder mit schlechter Technik zu erlernen.

4. Nicht im originalen Tempo üben

Übt die Sachen nicht direkt von Anfang an zum Originaltrack, sondern stets nur so schnell wie ihr sie sauber(!) spielen könnt! Die Geschwindigkeit kommt von alleine und sind wir mal ehrlich, keiner will ein hastiges halb falsches Solo hören.

5. Repertoire aufbauen

Es bringt dir nichts, wenn du von 50 Songs die coolen Riffs oder die Strophe kannst. Letztendlich zählt, dass du das vollständige Lied beherrschst und nicht nur das Solo. Führe am Besten ein Repertoire, welches du regelmäßig (am Stück) und mit wenig Notenhilfe spielen kannst. Das hält die grauen Zellen frisch und ist viel cooler als ständig neue Einzelparts von Songs!

Ich hoffe ich konnte dir den Einstieg etwas erleichtern oder den ein oder anderen nützlichen Tipp mit auf den Weg geben! Dran bleiben!