Fun: Beziehung mit einem Musiker

Eine Beziehung mit einem Musiker ist für viele sicher ein Traum. Man kann zuhause liegen an einem verregneten Tag und sich einfach nur etwas vorspielen lassen. Aber vielleicht ist der Partner ja auch super bekannt und hat viele Gigs und total viele Fans! Dann habt ihr endlich die Chance in die High Society der Musikbranche integriert zu werden (wenn man das denn will…).

Aber mal ernsthaft. Wir haben 8 Gründe gefunden, warum eine Beziehung mit einem Musiker oder einer Musikerin besser ist als mit einem Normalo!

Man kommt auf jede Party!

Na klar, ein Musiker muss da sein, wo Musik gespielt wird, auch wenn er selber gerade kein Instrument in der Hand hat. Und wo ist Musik? Richtig, auf den richtig coolen Partys! Also auf geht’s und nichts wie rein in das neu gewonnene Partyleben! ;-)

Musiker haben Gefühle!

Die meisten zumindest, denn um was geht es denn in der Musik, wenn nicht um Gefühle. Egal ob die Person selbst Texte schreibt oder nur mitspielt, meistens haben Musiker schon Erfahrungen gemacht, die sie durch ihre Musik auszudrücken versuchen. Sei dir also sicher, du wirst nicht mit einem Steinklotz zusammen sein!

Man hat regelmäßig Abstand!

Die meisten erfolgreicheren Musiker sind ab und an einmal auf Tour, aber auch die, die noch nicht so bekannt sind, haben eventuell einmal einen Gig in einer anderen Stadt. Wenn ihr mitwollt, ist das super, wenn nicht, auch. Denn dann habt ihr einmal wieder ein Wochenende ganz für euch alleine, an dem ihr so richtig tun und lassen könnt was ihr wollt.

Ein Musiker weiß, was er will!

Eine Beziehung mit einem Musiker kann deswegen sehr angenehm sein, weil man viel Disziplin und Selbstbeherrschung braucht, um ein wirklich guter Musiker zu werden. Ein Musiker weiß also, was er tun muss, um sein Ziel zu erreichen. Klasse oder?

Vielleicht wird euch ein Song gewidmet!

Das ist doch das, was jeder insgeheim will, wenn er mit einem Musiker zusammen ist. Einen eigenen Song. Bei dieser Sache könnt ihr nur hoffen, dass der Song auch gut ist oder? ;-)

Hier sind ausserdem noch ein paar Sachen, die Musiker besser können, als jeder andere auf der Welt!