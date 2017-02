Fun: Wenn ein Predator richtig abtanzt

Was tun, wenn es nichts mehr gibt, das man noch jagen kann. Einfach mal die Musik anwerfen und ein bisschen abgehen! Colle Mucke, cooler Tanz – cooles Outfit.

Wie, was, wo? Ihr wisst nicht so genau, von was wir reden? Dann passt auf! Der Predator ist ein schreckliches ausserirdisches Monster, dessen einziger Lebensinhalt es ist, zu jagen. Daher auch der Name Predator, engl. Jäger. Bekannt ist das Monster aus der Filmserie Predator (Überraschung ;-)) oder auch aus Crossovers mit dem Alien-Franchise. Also schaut euch doch einfach mal das Video an und sagt uns, was ihr davon haltet. ;-)