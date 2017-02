Fun: Diese Waschmaschine rockt

Diese Waschmaschine rockt! Anders kann man das einfach nicht sagen!

Was genau meinen wir? Nun, jeder von euch wird diese alten Waschmaschinen kennen, die im Schleudergang so sehr rödeln, dass man meint, sie heben gleich ab und fliegen zum Mond. Aber anstatt sich darüber zu ärgern und Lärmschützer zu kaufen, kann man auch einfach kreativ sein, wie dieser Typ hier, und etwas aus der Lage machen. Frei nach dem Motto: „Wenn das Leben dir Zitronen gibt…“ Denn der nimmt einfach den Rythmus der Waschmaschine für einen genialen Track her! Wir wollen euch deswegen gar nicht zu viel verraten, sondern sagen nur noch: „Film ab!“

Nicht schlecht, oder? Auf so eine Idee muss man natürlich erst einmal kommen. Aber wenn man es sich so überlegt, gibt es da im Haushalt doch sicher eine ganze Menge an Geräten und Aktivitäten, die geeignet sind, um daraus „Mucke“ zu kreieren. Was würdet ihr zum Beispiel von einem Track mit dem Staubsauger oder Toaster halten? ;-) Nur ein kleiner Denkanstoß… Diese Waschmaschine rockt auf jeden Fall das Haus. Und wenn der Gig vorbei ist, ist sogar die Wäsche sauber. Perfekt!