Fun: Hund als Musikkritiker

Jo, mal wissen, was da im Kopf der Tiere vorgeht.

Hab‘ so’n Experiment mal mit meinen Katzen gemacht…. die reagierten auch strange. Mundharmonika oder Hooter (Melodica)—wenn ich ’ne spezielle Frequenz erwischt habe (ziemlich weit „oben“) und dabei den Raum wechselte, Treppe rauf und runter etc. liefen die immer hinter mir her, wie hypnotisiert oder berauscht. So’n bissken der „Rattenfänger von Hameln“ Effekt.

Und das war kein einmaliger Effekt. Klappte immer wieder.

Wer Katzen hat und zufällig Mundharmonika oder Melodica im Haus – mal ausprobieren. Müsste klappen.