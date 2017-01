Fun: Jazz against the Machine

Irgendwie scheinen es „Rage against the Machine“ Klassikern und Jazzern angetan zu haben. An kreativen Covers mangelt es zumindest nicht.

Heute stellen wir euch die Band „Jazz against the Machine“ vor, die sich des Tracks „Bombtrack“ ihrer Namensväter angenommen haben.

Hier mal zum Vergleich das Original von RATM (GEMA-Einigung sei Dank sogar ganz ohne Proxy Umwege oder sonstige Tricksereien).

Um die Berliner Jungs von Jazz Against the Machine ist es seit 2014 leider etwas ruhig geworden. Schade eigentlich, ihre Bombtrack Variante macht definitiv Lust auf mehr.

Das Selbstbild der Band muss ich auf Grund der wunderbaren Formulierung hier einfach mal zitieren:

JAZZ AGAINST THE MACHINE are a group of instrumentalists searching for their musical roots. With their recordings, we join them on their musical trip, hurtling on a Blue Train towards Nirvana.

Kleiner Zusatz zum Ende: Jazz Against the Machine ist nicht nur eine Band, sondern auch der Name eines Kölner Festivals. Wer den Namen nun zuerst für sich gepachtet hat, ist uns leider nicht bekannt. ;-)