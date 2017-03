Fun: Kabelsalat

Wow, was für ein Kabelsalat! Aber halt, sind das überhaupt Kabel? Nein, wohl doch nicht. Aber was ist es dann? Schaut ein bisschen aus wie eine Kassette, aber da läuft ja das Band absolut nicht so durcheinander, wie es hier der Fall ist. Jedenfalls erzeugt es wohl einen Track und der ist nicht mal so schlecht. Aber was auch immer es sein mag, wir sind alleine schon vom Aussehen wirklich begeistert! Wie sich das Band da hin und her schlängelt ohne sich zu verheddern, ist wirklich cool.

Wir können gar nicht aufhören, dem Video zuzuschauen. Irgendwie hat das Ganze fast etwas Hypnotisches. Wer uns mehr verraten kann über diese mysteriöse Maschine, darf das liebend gerne tun!