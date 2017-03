Fun: Musik mit Kind

Musik mit Kind

Der eine oder andere Amazona-Leser wird sicher schon Nachwuchs haben. Und oft machen diese kleinen Racker ja Sachen, die eigentlich überhaupt nicht lustig sind (zumindest für die Kinder), über die man aber trotzdem sehr gut lachen kann. Zum Beispiel treten sie im Garten auf einen am Boden liegenden Besen der ihnen entgegen springt, oder beim Ballspielen fliegt der Ball genau auf Höhe des Gesichts. Aus der Sichtweise der Kinder höchst dramatisch, aus der Sichtweise eines Erwachsenen durchaus amüsant. Und genau darum geht es auch in diesem Video. Ein Erwachsener, wir wissen nicht wer es ist, geht durch eine Schwingtüre und übersieht dabei das hinter ihm laufende Kind. Dieses arme Ding bekommt die Tür natürlich volle Kanne ins Gesicht. Das lustigste ist jedoch das „Musikvideo“, das daraus entstand. ACHTUNG an jeden, der bei so etwas keinen Spaß versteht. Ihr solltet jetzt lieber abschalten. Allen anderen wünschen wir viel Spaß beim anschauen!

Ziemlich gemein, aber auch ziemlich lustig, oder? Wenn ihr mehr davon wollt, können wir uns gerne einmal auf die Suche begeben, oder war das doch etwas zu viel für euren Geschmack? Sagt uns eure Meinung!