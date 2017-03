Fun: Musiknerd

Als Musiknerd hat man es nicht leicht – vor allem nicht, wenn die eigenen Freunde weniger von der Materie begeistert sind, als ihr. Aber die leise Hoffnung, dass man sie bekehren kann, hat man dennoch irgendwie immer. ;-)

Wwir haben dieses schockierende, geradezu enthüllende Video gefunden, das zeigt, wie sich das ganze Musikgeschwafel für jemanden anhören muss, der wirklich keine Ahnung von der Materie hat. Offenbar ist es für viele Nicht-Musiker nämlich genau so unverständlich, wie in diesem Moment das Gerede über Raketenwissenschaften für uns. Worüber er genau spricht, können wir leider auch nicht verstehen. Es hat uns aber sehr gut in die Lage der Nichteingeweihten versetzt.

Überlegt doch selbst mal, wann ihr das letzte mal jemanden zugetextet habt, der eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun hat und berichtet uns davon. Aber vielleicht wird ja auch der eine oder andere von der Begeisterung angesteckt und mitgerissen! :-)