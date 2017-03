Fun: Schiefes Orchester

Bei einem Staatsbesuch ein verstimmtes Orchester zu präsentieren, ist ja schon etwas unangenehm für den Repräsentanten des dazugehörigen Landes.

Aber was das ägyptische Armeeorchester hier präsentiert, ist schon wieder so schief gespielt, dass man meinen könnte, es wäre Absicht. ;-) Sie machen dabei auch keinen Unterschied, wer vor ihnen steht. Egal ob Putin oder Merkel, jede Hymne wird quasi neu interpretiert. Man muss den armen Soldaten aber zugutehalten, dass es verdammt anstrengend ist, bei so einer Hitze ein Instrument zu spielen und dann auch noch auf einem schattenlosen Flugfeld. Zumindest in Merkels Fall. Was meint ihr? Konnten die Staatsoberhäupter darüber lachen oder fühlt sich der eine oder andere da dann doch etwas auf den Schlips getreten? Wie auch immer euer Urteil ist, schaut euch das Video erst einmal an.

Wirklich verrückt, oder? ;-) Da heißt es wohl üben, üben, üben!!!