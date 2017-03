Fun: The art of being grumpy

„The art of being grumpy“ ist eine Doku über Tontechniker, die erklären soll, warum diese immerzu schlecht drauf sind.

Aber bevor wir das genauer ausführen, wollen wir euch darauf hinweisen, dass das natürlich nicht so ernst gemeint ist, wie es den Anschein hat. Darum, liebe Tontechniker, nehmt es doch bitte mit Humor! ;-)

Jetzt aber zum eigentlichen Inhalt des Videos. Das ganze ist nämlich eine Dokumentation, die zeigen und erklären soll, warum denn Tontechniker eigentlich immer so schlecht drauf sind. Dafür nehmen sich die Videoproduzenten einen Vertreter dieser Spezies und verfolgen ihn in seinem Berufsalltag. Möglichst viele Rauchpausen inklusive. ;-) Die vollkommen verängstigten Musiker wissen natürlich gar nicht, wie ihnen geschieht. Aber laut der Doku und den Interviews ist genau das des Tontechnikers größte Freude. Umso fieser ihn die Musiker finden, umso besser macht er seinen Job! Also schaut euch die Doku an und macht euch euer eigenes Bild von der Situation.

Nicht schlecht, oder? Meint ihr „The art of being grumpy“ trifft in der Wahrheit auch ein bisschen zu? Was man da schon so gehört hat, könnte man es ja fast meinen, oder? Aber ohne Tontechniker würden die Bands ja auch blöd dastehen! Also seid einfach lieb zu ihnen und dann fressen sie euch schon nicht. ;-)