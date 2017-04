Offenbar ist, oder besser gesagt war ein Game of Thrones Musical geplant. Das lässt zumindest dieses Video vermuten, auf das wir hier gestoßen sind. Die Band Coldplay werden die meisten von euch sicher kennen. Und wer am weltweiten Phänomen Game of Thrones in den letzten paar Jahren vorbeigekommen ist, dem zollen wir unseren vollen Respekt. (Er oder sie muss es geschafft haben, viele Jahre auf dem Mond oder unter einem Stein gelebt zu haben. ;-) )

Aber was haben wir hier wirklich vor uns? Denn der Cast von Game of Thrones hat doch nicht etwa im Ernst vorgehabt, ein Musical aus der bekannten Fernsehserie (und auch aus den Büchern) zu machen. Ganz so ist es wohl auch nicht gewesen. Aber anlässlich des Red Nose Days 2015 haben sich ein paar kreative Köpfe zusammengesetzt und sich diesen „Kurzfilm“ ausgedacht, in dem die Band Coldplay davon überzeugt ist, in diesem Moment ins Musicalgeschäft einsteigen zu müssen. Am besten schaut ihr euch das Video einmal selbst an!

Verrückte Idee, oder? Aber eigentlich sind die Tracks, die dabei entstehen, nicht einmal so schlecht. (Wenn man auf Musicals steht…) Zu Beginn sind ja die Schauspieler noch nicht vollkommen überzeugt, dass das eine gute Idee sein soll, aber als dann immer mehr große Namen mit einsteigen, kommt das ganze erst ins Rollen! Wir hätten uns das Game of Thrones Musical auf jeden Fall angeschaut. Und wie sieht es mit euch aus?