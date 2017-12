Gewinnspiel ROLAND Drumset

Weihnachten steht vor der Tür und da hat Jedermann die Spendierhosen an! Deswegen haut ROLAND auch mal richtig einen raus! Und zwar habt ihr die Chance, am Weihnachtsgewinnspiel teilzunehmen. Was genau gibt es zu gewinnen? Wir dürfen zitieren:

„Die drei Gewinner erhalten, rechtzeitig zu Weihnachten, ein Drum Gear-Set ihrer Wahl im Wert von 2.000 Euro. “

Da sagen wir nur Hut ab!

Aber wie genau könnt ihr teilnehmen? Nun alles was ihr wissen müsst, findet ihr hier.

1. Nimm mit deinem Smartphone ein Video auf, das dich beim Spielen deines TD-11 oder TD-25 V-Drums Kits zeigt (maximale Länge des Videos: 1 Minute)

2. Alternativ kannst du einen der teilnehmenden Roland-Händler besuchen und dein Video im Geschäft aufnehmen.

3. Poste dein Video auf Instagram mit dem Hashtag #TD11hero (für TD-11 Performances) oder #TD25hero (für TD-25 Performances)

4. Und schon nimmst du Teil! Die Videos werden im unten stehenden Feed erscheinen. Die Sieger werden aus allen gültigen Beiträgen ermittelt, die den jeweiligen Hashtag beinhalten.

5. Die Gewinner werden am 19. Dezember 2017 bekanntgegeben.

Den Originalbeitrag könnt ihr HIER auch noch einmal sehen und dort teilnehmen! Wir wünschen euch viel Glück!