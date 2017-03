Info: Gridi MIDI Sequencer

Der Gridi MIDI Sequencer mag sich anhören wie ein Kinderspielzeug. Mit den bunten Kugeln und vielen Farben dürfte er auch ein bisschen so aussehen. Aber es verbirgt sich etwas vollkommen anderes dahinter.

Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich um einen MIDI Sequencer. Aber der funktioniert nicht normal, sondern man legt farbige Kugeln auf ein Brett mit Mulden. Jede der Mulden und Farben erzeugt eine Kombination, aus der man dann ganze Tracks machen kann. Mehr wollen wir euch an dieser Stelle gar nicht verraten, schaut euch am besten erst einmal das Video an und staunt!

Wirklich coole Idee, oder? Das ganze funktioniert eigentlich relativ einfach. Die grüne Linie bewegt sich von links nach rechts und macht für jede Kombination aus Kugel und Mulde einen Ton. Dadurch, dass die Kugeln verschiedene Farben haben und in verschiedene Mulden gelegt werden können, ergibt das eine ganze Menge an Kombinationsmöglichkeiten. Der Erfinder Yuvi Gerstein wollte mit dieser Maschine zeigen, was in der modernen Musik alles möglich ist und wie einfach und intuitiv Musik zu produzieren tatsächlich sein kann. Super Sache, was Herr Yuvi auf die Beine gestellt hat! Wer noch mehr zum Gridi MIDI Sequencer wissen möchte, der kann sich jetzt die Webseite der Entwickler ansehen. Übrigens kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch vorbestellen, ausgeliefert werden soll demnächst. :-)

