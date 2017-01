Dieser Hammer Gitarren-Track besteht fast nur aus Loops. Eine wirklich interessante Idee. Und auch der Track, der dabei am Ende rauskommt, weiß zu gefallen. ;-) Wirklich passend zu dem Wetter, dass wahrscheinlich bei den Meisten gerade vor der Haustür herrschen dürfte. Aber bevor wir hier zu viel verraten, schaut und hört euch das Ganze erst einmal selbst an. Dann könnt ihr euch wahrscheinlich am ehesten ein Bild davon machen, ob das etwas für euren Geschmack ist, oder eher nicht. ;-) Viel Spaß!

Also, was meint ihr? Klar, es ist nicht unbedingt der verrückteste Track mit unglaublicher Action, aber uns hat er auf jeden Fall überzeugt. Eure Meinung würde uns wirklich interessieren. Was haltet ihr denn hiervon. Kreativ ist es ja auf jeden Fall. ;-)