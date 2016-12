Hi-Res Audio und was man dazu wissen sollte

Was ist eigentlich Hi-Res Audio und braucht man das?

Wie wäre es denn dieses Jahr mit einem Hi-Resolution Album zum Fest?

– wirklich last-minute!

Hi-Res Audio Anbieter Qobuz hat noch bis Ende des Jahres hochauflösende digitale Alben im Angebot, was die Schwelle für den Einstieg in die Welt der Hi-Resolution Downloads senken soll.

Da die Alben normalerweise oft mehr als das doppelte des Mp3 Preises (oder 1/3 mehr als die CD) kosten. Grund genug für eine Mini Abhandlung über diese Thematik!

Die Vinylschallplatte gilt bei Musikliebhabern und Audiophilen auf der ganzen Welt immer noch als DAS Medium um Musik wiederzugeben.

Um den Reiz einer Schallplatte in einem Satz zusammenzufassen:

Schallplatten sind analoge Tonträger und können somit die komplette Auflösung einer Aufnahme „einfangen“ und ebenso auch wiedergeben. Dadurch bleiben Details, Dynamik und Gefühl besser/optimal erhalten (zumindest unter Idealbedingungen). In Realität kommen natürlich unter Umständen noch Störgeräusche und Verzerrungen dazu.

Analoge Schallquelle

In den 80er Jahren wurden die schwarzen Scheiben jedoch (zumindest auf dem Mainstreammarkt) von der Compact Disc (CD) abgelöst. Da die CD aber kein analoger Träger ist, musste die Musik komprimiert werden. Den Standard von 16bit/44.1 kHz (44.100 Samples pro Sekunde bei einer Auflösung von 16bit pro Sample) bzw. 1.411,2 kBit/s haben Audio-CDs bis heute.

16bit/44.1 kHz – CD Qualität

Normale Studio Aufnahmen haben derzeit üblicherweise einen Standard von 24bit/96 kHz oder 24Bit/192kHz. Man sieht also, dass das ursprünglich aufgenommene Tonmaterial eine bis zu 6,5x höhere Auflösung hat als das, was wir letztendlich von einer CD abspielen.

24bit/96 kHz – Studiomaster

Mit Erfindung des MP3 Formats wurde die Musik welche unseren Ohren serviert wird noch weiter komprimiert, um den, Mitte der 90er Jahre noch teuren Speicherplatz, zu sparen. Mit sinkenden Speicherplatz Kosten stieg auch wieder die Auflösung/Datenrate von MP3 Dateien.

Heute bietet beispielsweise iTunes eine Datenrate von 256kBit/s also ca. 1/5 der CD Qualität.

Seit einigen Jahren gibt es nun einen neuen Stern am Himmel: Hi-Resolution Audioformate – oder eben kurz HI-RES AUDIO, welche dem Hörer den Genuss von Studiomaster Qualität ermöglichen (sollen). Wem diese Idee letztendlich zuzuschreiben ist wage ich nicht wirklich festzulegen.

Das Prinzip der Hi-Res Anbieter ist denkbar einfach. Der ursprüngliche Studiomaster oder ein hochaufgelöster (oft remastered) Rip von einer Schallplatte werden genauso wie MP3 Dateien verkauft.

Gängige Formate sind hier:

.wav (verlustfreies Format von Windows)

.aiff (für Macintosh entwickelt)

.flac (verlustfreie Kompression)

.alac (verlustfreie Kompression von Apple aka „apple lossless“)

Formate wie DSD die mit Datenraten im Megaherz bereich arbeiten, würden den Rahmen hier sprengen und sind auch wesentlich weniger verbreitet als die oben genannten Formate. Doch das nur am Rande.

Ebenso wurde als „Nachfolger“ der CD-DA die „Super Audio Compact Disc“ entwickelt, welche mit einer anderen Technik als CDs und Audio-DVDs arbeitet (und somit das oben genannte DSD Format beinhalten kann). Diese Disc hat sich jedoch bis heute nicht wirklich durchgesetzt und findet im folgenden keine Beachtung.

Sony präsentiert die Hi-Res Audio Welt als eine Art „eierlegende Wollmilchsau“ die alles Gute vereint. Um in die audiophilen Sphären des Hörgenusses einzutreten braucht man natürlich auch das richtige Equipment, doch das ist ein ganz anderes Kapitel.

Die meisten Musiker haben aber schon mal die richtige Grundausstattung mit einem mind. 24 Bit Interface und anständigen Kopfhörern oder Monitorboxen.

Ob sich der Aufpreis für Hi-Res Audiofiles lohnt oder ob man doch gleich bei den geliebten LPs bleibt, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden.

Wer in dieser Thematik noch überhaupt gar keine Erfahrung hat dem empfehle ich, eine CD verlustfrei (FLAC etc.) auf den PC zu „rippen“ und sie anschließend auf eine sehr schlechte MP3 Qualität zu komprimieren. So kann man beim A-B Vergleich der beiden Qualitäten sein Gehör dafür sensibilisieren, was man „überhaupt hören soll“.

Anbieter wie HD-Tracks bieten sogar ein Begrüßung Sampler-Album mit Hi-Res Audio Titeln.

Mein Tipp für eine jazzige Weihnachtspause: „Sylva“ von Snarky Puppy als Hi-Res Album (Grammy 2014 für bestes „Contemporary Instrumental Album“.

Frohes Fest!

