Info: Handy-Protest

Handy-Protest

Was genau soll das denn sein? Da geht man auf ein Konzert der Red Hot Chili Peppers, aber anstatt sein Solo zu spielen, hängt der Gitarrist nur am Handy. Was nach einem schlechten Scherz klingt, ist aber tatsächlich so passiert. Wenn auch nicht ganz so dreist, wie wir das jetzt dargestellt haben. Denn als Josh Klinghoffer in Italien zum Solo ansetzt, zücken viele Fans ihre Handys, um den Moment zu filmen, anstatt ihn einfach zu genießen. Das ärgert den Gitarristen so sehr, dass er seinerseits das Handy zückt und aus Protest das Publikum filmt. Schaut euch das Video erst einmal selbst an. (Für die ganz Eiligen: ab 3:34 seht ihr das Ereignis.)

Wir finden diese Art des Protests gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall ist sie kreativ! Aber ob sie auch die nötige Wirkung im Publikum entfaltet hat, wagen wir zu bezweifeln. Denn sonst gäbe es ja die Aufnahme gar nicht. Aber was haltet ihr denn von so einer Aktion? Findet ihr das gut? Oder findet ihr es dreist, dass er einfach sein Solo nicht spielt?