Jan Böhmermann – „Menschen Leben Tanzen Welt“. So heißt das neue Werk vom wohl aktuell meist gehypten „Medientypen“ in Deutschland. Diesmal ist der Song jedoch kein Rap, sondern eine Parodie anlässlich der Echo-Verleihungen und vor allem eine Kritik an der deutschsprachigen Pop-Industrie. Jan Böhmermann hat diesen Song nämlich gar nicht geschrieben, …

… sondern Schimpansen aus dem Gelsenkirchener Zoo! Der komplette Song besteht aus Kalendersprüchen, Zeilen aus aktuellen Popsongs, Tweets von Bibi’s Beauty Palace und Sami Slimani und Werbeslogans. A allesamt zufällig von Schimpansen aneinandergeordnet. Dau passend wurde ein Video produziert, welches ebenso wahllos aneinandergereihtes Stockfootage enthält.

In seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ analysierte er aktuelle und vergangene deutsche Popsongs und kam zu dem Ergebnis, dass die Hauptbestandteile der Lieder die Themen bzw. Wörter „Menschen“, „Leben“, „Tanzen“ und „Welt“ sind. Zusätzlich zeigt Böhmermann in seiner Show auffällig miserabele Produktplatzierungen, die sehr zufällig wirken. Auch lassen in keinster Weise die Produzenten oder Musiker anmerken, dass es sich dabei um Produktplatzierungen handelt. Ich denke, Böhmermann geht es nicht um Produktplatzierungen an sich, sondern eher um die Tatsache, dass das ganze Gebiet sehr undurchsichtig ist und nicht mit offenen Karten gespielt wird.

Grundanlass für das „Bashing“ war eine Aussage von Max Giesinger, der auf die Frage, ob er seine Songs selbst schreibe, antwortete: „Ja, alles selbst, mit einem Kumpel zusammen“. Dass dieser „Kumpel“ aber mehrere Produzenten sind, die für 90% der anderen erfolgreichen Popsongs in Deutschland verantwortlich sind, kommt nicht heraus. An sich ist es ja kein Geheimnis, dass bekannte Musiker ihre Songs teilweise oder komplett schreiben lassen. Der Fakt, dass Herr Giesinger jedoch so direkt gelogen hat, hat Böhmermann wohl den Anlass gegeben, ein wenig Klarheit zu schaffen.

Ziel Böhmermanns ist der Echo 2018 – eigentlich DER deutsche Musikpreis, was anlässlich des Abstimmungsverfahrens, welches zu 50% aus Jury-Voting und 50% aus Verkaufszahlen besteht, gar nicht mal so unwahrscheinlich wirkt. Immerhin ist die mediale Reichweite und Präsenz von Böhmermann unglaublich hoch.