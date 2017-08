Kids react to Queen

Bin kein Queen Fan und die Theatralik des F. Mercury war auch nie so mein Dingen. Aber was schon fasziniert, ist die Tatsache, dass alle 4 Mitglieder der Band gute Songwriter sind. Gibt nicht viele Bands, in denen alle in der Lage sind, Hits zu schreiben.

Außerdem…. während der Punk zu jener Zeit alles niederwalzte, was sich da so im 70er Mainstreamrock tat, war Queen nie weg, erfand sich sogar in weiten Teilen neu und stieg quasi wie Phoenix aus der Asche noch weiter empor.