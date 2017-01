DANCE MEGA DRUMS CD nun Freeware

Da hat Non Eric von MusoTalk TV den richtigen Riecher gehabt für seinen Auftaktbeitrag 2017

Hinter der Freeware Soundlibrary „Autodafe – Mega Drums Machines Cllection“ verbirgt sich nicht weniger als die Kult CD „Dance Mega Drums, die einst durch BEST SERVICE vertrieben wurde und heute noch in vielen Studios zum Grundinventar gehört, wenn es darum geht Vintage-Drummer zu ersetzen.

Nun gibt es das gesamte Set tatsächlich als Kontakt-Library. Non Eric war gleich so begeistert, dass er dem Set ein eigenes Video gewidmet hat. So viel Begeisterung muss gewürdigt werden – also nicht nur Download nutzen, sondern auch Non Erics Video dazu ansehen.



An der Stelle auch mal ein großes Kompliment an die Arbeit von Non Eric, der seit Jahren mit MusoTalk einen Hammer-Job macht und mit Sicherheit nicht weniger kultig ist als diese hier vorgestellte CD-Rom.