News: KORG plugKEY

Ich habe das plugKEY schon in der Liste unterstützter MIDI-Geräte in Gadget gesehen und war sehr interessiert, zumal ich noch ein microKEY 61 nutze und keine Lust habe, das Air zu kaufen. Diese Begeisterung verflog schnell, daher möchte ich zwei Angaben in dieser Meldung etwas korrigieren: Erstens ist wegen eines fehlenden USB-MIDI-Ports kein Zusammenspiel mit den microKEY ohne Air möglich, die haben keinen MIDI-Out. Gleiches gilt für die Nano-Controller. Zweitens würde ich niemals bei vorhandenen Mono-Klinken auch nur ansatzweise überlegen, meine hochwertige Anlage über Mini-Klinke anzuschließen. Etwas kritiwürdig im Verhältnis zum Preis ist die Auflösung, 24 Bit bei 48 KHz. Da hätte mehr drin sein können, zumindest wenn ich überlege, dass das Teil über 100 Euro kostet. Bleibt abzuwarten, wie gut sich die Wandler in dem Teil in der Praxis bewähren. Immerhin kann man das iDevice über den Micro-USB-Eingang aufladen. Klar, es gibt keine Lightning-Buchse, die werden von Apple streng verboten.