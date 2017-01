Star Wars Medley

Wow! Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass Rogue One in die Kinos kam. Aber hier haben wir direkt den nächsten Knaller, was Star Wars angeht. Die Pianistin Sonya Belousova hat verschiedene musikalische Themen aus der Welt von Star Wars in einem Medley verknüpft und am Piano gespielt!

Das Besondere dabei ist jedoch, dass nicht nur die Lieder und Themen sich ändern, sondern auch das Outfit der Pianistin und vor allem das Design des Instruments. Egal, ob R2-D2 oder der rasende Falke, das Design der Instrumente ist wirklich einzigartig! Also unbedingt ansehen!

Was haltet ihr denn von dem Ganzen? Vor allem interessiert uns eure Meinung zu den Instrumenten, und ob ihr euch einen solchen Flügel ins Wohnzimmer stellen würdet. Oder ist das nur etwas für wirkliche Hardcorefans? :-)