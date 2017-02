Talent: Hammer DJ

Hi Trikker,

das ist schon richtig, Deine Aussage.

Ein Dj dreht an Platten.

Ein Liveact spielt Live.

Ja der Bodzin ist echt gut.

In der Distillery hat er meist gerockt.

ABER, wer Kink nicht kennt, sollte sich den mal

anschauen.

Der legt noch mal einen drauf, weil

geht viel wilder mit den Controllern um.

https://youtu.be/-0MoCENw8OQ

Gruß – Coin

PS: wobei der Moog den Bodzin ehrlich gesagt,

sympatischer macht ;D