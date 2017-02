Talent: McDonald’s Rap

Der McDonald’s Rap ist nicht etwa ein neuer spektakulärer Burger, der in irgendeiner Weise einen Bezug zum Sprechgesang hat. Vielmehr ist es eine unglaublich kreative Art, seine Burger zu bestellen.

Was wir genau meinen? Nun, ganz einfach: Dieser junge Mann kommt in eine Filiale des Fastfoodriesen und möchte sich ein paar Burger bestellen. Aber als er bestellen möchte, wird er wohl plötzlich inspiriert, kann sich kaum noch am Riemen reißen und beginnt zu rappen. Aber mehr wollen wir euch gar nicht verraten. Vor allem können wir den super Beat sowieso nicht mit Worten beschreiben. Also einfach anschauen und staunen.

Richtig cool, oder? Zwar hat die Kassiererin nicht besonders viel mitbekommen, aber die Aufmerksamkeit der gesamten Filiale ist ihm auf jeden Fall sicher! Wie würdet ihr wohl reagieren, wenn jemand neben euch so bestellt? Ziemlich coole Aktion, wie wir finden. Vielleicht macht das auch mal jemand mit anderen Musikrichtungen – wäre doch amüsant? ;-)