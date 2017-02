Test: Kalibri Kopfhörerständer

Jeder von uns kennt das Problem: Wohin mit dem Kopfhörer, wenn man ihn gerade nicht braucht? Meistens legen wir ihn achtlos dort ab, wo wir ihn zuletzt benutzt haben. Sieht nicht nur unschön aus, sondern führt auch im schlechtesten Fall dazu, dass wir den Kopfhörer nicht wiederfinden, wenn wir ihn das nächste Mal brauchen. Wie also könnte man Kopfhörer so aufbewahren, dass sie weder Unordnung schaffen, noch irgendwo in der Wohnung verloren gehen?

Eine stylische Lösung für dieses Problem bietet uns jetzt „kalibri“ mit dem Kopfhörerständer aus Echtholz.

Hardfacts:

Der Ständer ist komplett aus Naturholz gefertigt und sowohl in heller als auch in dunkler Farbe erhältlich, sodass jeder die passende Auswahl entsprechend seiner Vorlieben und Wohnungseinrichtung treffen kann. Durch seine speziell Form ist er mit allen gängigen Kopfhörer Modellen kompatibel.

Selbstversuch:

Sehr edel sieht er aus, wenn man ihn das erste Mal aus seiner schwarzen Stofftasche herausholt. Simpel und geradlinig im Design. Mit seiner einfachen geschwungenen Form erinnert er fast ein wenig an den Kopf einer jungen Dame mit schulterlangem Haar, jedoch in keinster Weise kitschig.

Durch das Naturholz wirkt das Produkt sehr hochwertig und massiv. Mit einem Gewicht von 460g und Maßen von 26cm x 16cm x 11cm ist es trotzdem weder unhandlich noch übermäßig schwer. Die Oberfläche ist glatt und angenehm anzufassen.

Durch die etwas breiteren, rundlichen Auflagen hat der Ständer einen sicheren Halt, sodass er nicht so leicht umfallen kann. Zudem schützen kleine, anklebbare Silikonfüßchen die Möbel vor Kratzern.

Das Aufstecken der Kopfhörer klappt wunderbar. Die Form des Ständers passt und der Kopfhörer gleitet problemlos an die richtige Stelle, sodass er auf diese Weise sicheren Halt hat. Probleme gibt es erst beim Abnehmen. Versucht man ihn mit einer Hand schnell herunterzunehmen, hält man den Kopfhörer samt Holzständer in der Hand, was eher unpraktisch ist. Also heißt es: Halterung umständlich mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand Kopfhörer herunterziehen. Mal schnell im Vorbeigehen runternehmen funktioniert also nicht. Da liegt vermutlich am Ende der Ständer am Boden. Kein Produkt also für alle, die es eilig haben.

Fazit:

Alles in allem ist der Kopfhörer Ständer von „kalibri“ ein schickes Wohnaccessoire für alle, die es gerne stylisch und ordentlich haben. Optik geht hier über Handlichkeit. Ein schönes Produkt für Designliebhaber, die nie in Hektik sind. Der Holzständer von „kalibri“ passt perfekt auf jedes schicke Sideboard oder auf jeden Schreibtisch und ist zudem ein Hingucker in jeder Studentenbude. Die Kopfhörer haben ihren festen Platz und man weiß jederzeit, wo sie zu finden sind, vorausgesetzt man bewahrt sie auch tatsächlich immer sorgfältig auf. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist für die Naturholz Qualität angemessen und passt auch in ein mittleres Budget.

Kein Must-Have für jeden Kopfhörer-Besitzer, aber wer genug Platz hat und seinen Kopfhörer gerne gut aufbewahrt und in Szene gesetzt haben möchte, wird seine Freude daran haben.