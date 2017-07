Waschbär spielt Laser Harp

Da dachte sich der Waschbär wohl, was der Jean Michel kann, das kann ich auch. Was der kleine Bär da treibt, erinnert schwer an eine art Air-Lazer-Harp.

Und wer übrigens den berühmten Auftritt von JMJ mit seiner zur Legende gewordenen Laser Harp noch nicht kennt, der sollte sich das folgende Video ansehen.

Übrigens stammt der Laser-Harp-Sound zu dieser Performance aus einen „waschbär-echten“ ELKA SYNTHEX. Und der wiederum hat ebenfalls genau durch diese Performance und durch diesen Mega-Sync-Sound an Popularität von Jahr zu Jahr zugenommen.