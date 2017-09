Wiesn-Hits der Gema

Jeder Münchener unter euch wird es wissen, aber auch viele andere Menschen wissen genau, was heute für ein Termin ist. In München heißt es heute am 16.09.17 nämlich wieder „O’zapft is“.

Klar, es lässt sich jetzt darüber streiten, ob man das Oktoberfest, die Wiesn oder wie auch immer ihr es nennen wollt, mag oder lieber einen weiten Bogen darum macht. Aber in einer Sache stimmen wir alle überein: Es wird eine Menge Geld damit verdient! Und dazu zählt nicht nur der Ausschank von Bier, sondern auch der Verkauf von „Merchandise“.

In diesem Zuge lasst euch einen kleinen Tipp am Rande von einem echten „Münchner Kindl“ geben: Bestellt niemals ein großes Bier, sondern fragt immer nach einer Maß! Das erspart euch viele peinliche Situationen.

Was zudem oft in Vergessenheit gerät: Es wird vor allem in den Zelten auch eine Menge Musik gespielt. Und auch mit der wird ganz schön Kohle gemacht. Die GEMA weiß das am besten und hat nun ausgewertet, welches die wirtschaftlich erfolgreichsten Wiesn-Hits waren.

In einer Pressemitteilung ist ausgewertet worden, welche Lieder denn am Häufigsten in den Bierzelten der Stadt gespielt werden. Wir haben diese Liste für euch mit ein oder zwei kleinen Kommentaren ergänzt:

Ein Prosit der Gemütlichtkeit

(Klar, ein Klassiker, der die Massen begeistert.) Wies’n-Mass Atemlos durch die Nacht

(Kennen wahrscheinlich auch die Meisten, ob sie es mögen, ist eine andere Frage.) I sing a Liad für di Hulapalu

(Gerade wer öfter mal ein Volksfest besucht, sollte diese beiden Lieder schon kennengelernt haben.) Brenna Tuats Guat Schatzi schenk mir ein Foto Viva Colonia

(Auch ein Klassiker, den hört man aber auch ab und zu in Köln und in Fußballstadien Deutschlands.) Sweet Caroline Angels

Und hier haben wir noch einmal die Originalliste der Gema für euch. Was sagt ihr dazu? Seid ihr eher so der Wiesnmuffel und meidet zu dieser fünften Jahreszeit die Straßen in München oder stürzt ihr euch voll ins Getümmel?