AAS Multiphonics CV-1, Software-Modularsynthesizer

Modularsystem als Plug-in

AAS Multiphonics CV-1 ist ein neuer Software-Modularsynthesizer, der konzeptionell an das Eurorack-System angelehnt ist, aber keine spezifische Hardware nachbildet. Das Plug-in tritt eher die Nachfolge von Tassman an.

Multiphonics CV-1 ist ein einfach zu bedienender und auf die musikalische Anwendung ausgelegter Softwaresynthesizer. Das Interface gibt direkten Zugriff auf alle Funktionen, ohne dass Untermenüs aufgerufen werden müssen. CV-1 soll sich daher gleichermaßen für erfahre Anwender wie auch Neueinsteiger und zu Lehrzwecken eignen. Eine Sammlung von Tutorial-Videos unterstützt dabei den Einstieg in die Welt der modularen Synthese.

Multiphonics CV-1 hat eine Auswahl von 35 unterschiedlichen Modulen. Dabei fällt auf, dass diese reichhaltig mit Funktionen und Modulationseingängen ausgestattet sind sowie teilweise mehrere Funktionen kombinieren oder in mehrfacher Ausführung besitzen.

Die Software wird mit einer umfassenden Library an Patches ausgeliefert, die in Kategorien unterteilt ist: Basses, Chords, Drone, Generative, Grainy, Leads, Percussions, Rhythmic, Sequences, Sound Effects, Stabs, Strings, Sweeps, Tuned und Unclassifiable.

AAS Multiphonics CV-1 läuft unter Windows 10 und MacOS X 10.11 (oder höher) auf 64 Bit-unterstützenden DAWs als VST2, VST3, AU, AAX Native sowie standalone. Demoversionen für beide Plattformen stehen zum Download bereit. Zur Einführung kostst Multiphonics CV-1 79,- Dollar, danach beträgt der Preis 99,- Dollar.