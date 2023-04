AAS Multiphonics CV-2, Software-Modularsynthesizer

15 neue Module & FX-Plug-in

Multiphonics CV-2 ist die erweiterte Version des Software-Modularsynthesizers von Applied Acoustics Systems. Zusätzliche Module, eine vergrößerte Library sowie Verbesserungen im Workflow machen das System noch interessanter.

ANZEIGE

Multiphonics CV-1 wurde vor fast genau zwei Jahren vorgestellt. Es war bislang mit 35 unterschiedlichen Modulen ausgestattet, die im Gegensatz zu anderen Software-Modularsystemen sich nicht an konkreten Hardware-Vorbildern orientieren.

Neu in AAS Multiphonics CV-2

Multiphonics CV-2 kann nun auch als FX-Plug-in in der DAW eingesetzt werden, um beliebige Audiospuren damit zu bearbeiten.

Es wurde 15 weitere Module in den Bestand aufgenommen, dazu zählen Filter, Saturator, Crusher, Logic Gate, Splitter, Crossfader, Mid-Side, Panner und mehr. Außerdem wurde sechs der bestehenden Modul um Stereo-Betrieb und Features für die Audiobearbeitung erweitert.

Die Patch-Library wurde um 150 neue Synth- und FX-Patches erweitert.

Dank der Funktionen Stereo-Patching, One-to-many Module Patching, Many-to-many Module Patching und Multimodule-Aktionen ist eine schnellere und einfachere Bedienung möglich.

Sowohl das User Interface als auch die sogenannte Patching Canvas von Multiphonics können für ein komfortableres Patchen nun skaliert werden. Der Browser wurde für einen effizientere Navigation durch die Library, User Patches und Expansion Sound Packs überarbeitet.

AAS Multiphonics CV-2 kostet zur Einführung 99,- US-Dollar, danach 149,- US-Dollar. Es wird auch ein Bundle angeboten, das zwei Sound Packs für Multiphonics CV-2 beinhaltet und zur Einführung 129,- US-Dollar kostet, danach 189,- US-Dollar.

Für Besitzer von Multiphonics CV-1 und Sound Packs gibt es unterschiedliche Upgrade-Angebote, die über den AAS-Account angeboten werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden ANZEIGE YouTube immer entsperren

Ab hier die Meldung zu AAS Multiphoncs CV-1 vom 27. April 2021

AAS Multiphonics CV-1 ist ein neuer Software-Modularsynthesizer, der konzeptionell an das Eurorack-System angelehnt ist, aber keine spezifische Hardware nachbildet. Das Plug-in tritt eher die Nachfolge von Tassman an.

Multiphonics CV-1 ist ein einfach zu bedienender und auf die musikalische Anwendung ausgelegter Softwaresynthesizer. Das Interface gibt direkten Zugriff auf alle Funktionen, ohne dass Untermenüs aufgerufen werden müssen. CV-1 soll sich daher gleichermaßen für erfahre Anwender wie auch Neueinsteiger und zu Lehrzwecken eignen. Eine Sammlung von Tutorial-Videos unterstützt dabei den Einstieg in die Welt der modularen Synthese.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Multiphonics CV-1 hat eine Auswahl von 35 unterschiedlichen Modulen. Dabei fällt auf, dass diese reichhaltig mit Funktionen und Modulationseingängen ausgestattet sind sowie teilweise mehrere Funktionen kombinieren oder in mehrfacher Ausführung besitzen.

Die Software wird mit einer umfassenden Library an Patches ausgeliefert, die in Kategorien unterteilt ist: Basses, Chords, Drone, Generative, Grainy, Leads, Percussions, Rhythmic, Sequences, Sound Effects, Stabs, Strings, Sweeps, Tuned und Unclassifiable.

AAS Multiphonics CV-1 läuft unter Windows 10 und MacOS X 10.11 (oder höher) auf 64 Bit-unterstützenden DAWs als VST2, VST3, AU, AAX Native sowie standalone. Demoversionen für beide Plattformen stehen zum Download bereit.