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AAS Objeq Delay 2, FX Plug-in

Delay mit Resonator & Filter

7. April 2026

AAS Objeq Delay 2 am

Nach langen Jahren kommt mit dem AAS Objeq Delay 2 eine aktualisierte Version des ungewöhnlichen FX Plug-ins. Mit zusätzlichen Funktionen lassen sich nun noch flexiblere Delay-Effekte erzeugen.

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AAS Objeq Delay 2

Objeq Delay 2 kombiniert den klassischen Verzögerungseffekt mit einem Dual-Filter und einem Resonator auf Physical Modeling-Basis. Das ursprüngliche Konzept wurde in Version 2 sowohl beim eigentlichen Delay als auch bei den Modulationsmöglichkeiten erweitert.

Das Delay-Modul besitzt nun vier Modi: One-Tap, Two-Tap, Four-Tap und Split. Somit können neben einfachen Echos auch Multitap-Texturen und rhythmische Muster erzeugt werden.

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Aus dem bisherigen Single-LFO sind zwei Modulatoren geworden. Diese können auch als Envelope Follower, RMS und monophone Pitch-Tracker fungieren.

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Das Objeq-Filter verfügt nun über sechs unterschiedliche Resonanzkörper zwischen denen gemorpht und dabei die Polarität gewechselt werden kann.
Daran schließt sich das duale Filter mit Low-Cut und High-Cut mit unabhängiger Flankensteilheit (1-, 2 oder 4-Pole) an, das jetzt auch über Q-Regler verfügt.

Das Plug-in hat ein neues GUI erhalten und ist mit einer Library von über 100 Presets ausgestattet.

AAS Objeq Delay 2 ist in den Formaten VST3, AU und AAX native (macOS, Windows) verfügbar und unterstützt das NKS-Format. Zur Einführung kostet das Plug-in 79,- US-Dollar. Besitzer der Vorgängerversion oder eines anderen Plug-ins von AAS finden in ihrem Account ein Sonderangebot.

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der jim RED

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