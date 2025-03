Nächstes Update für die Live DAW

Nach dem letztjährigen Update auf Version 12.1. ist ab sofort die Beta-Version von Ableton Live 12.2 erhältlich. Einige neue Funktionen, die wir euch im Folgenden zusammengestellt haben, sind neu an Bord und von den Entwicklern hinzugefügt worden. Wer die neue Version ausprobieren möchte, muss sich für das Beta-Programm von Ableton registrieren. Nach Abschluss der Beta-Phase wird die Software für alle Nutzer erhältlich sein.

ANZEIGE

Ableton Live 12.2

Die folgenden Funktionen haben die Ableton-Entwickler neu hinzugefügt:

Bounce to new track

Mit wenigen Klicks kann man jetzt in Ableton Live 12.2 Clips oder Zeitbereiche eines MIDI- oder Audio-Tracks auf eine neue Audiospur exportieren. Das geht inklusive aller Effekte. Und die ebenfalls neue Funktion „Bounce Track in Place“ wandelt gleich die komplette Spur in Audio um.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Neue und verbesserte Sounds entdecken

ANZEIGE

Auto Filter bietet neben neuem Design auch kreative neue Filtertypen, Echtzeitvisualisierung und einen überarbeiteten Modulationsbereich. Diese neue Version gibt es jetzt auch in Move und Note.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mit Expressive Chords kommt ein neuer MPE-fähiger Max-for-Live-Effekt für alle Live-Editionen und Push ins Portfolio der DAW. Damit sollen sich interessante Akkordfolgen intuitiv spielen lassen: Taste für Taste oder Pad für Pad.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Meld hat einen neuen Akkord-Oszillator und einen Scrambler-LFO-Effekt, Roar je einen neuen Routing-Modus und Filtertyp sowie externes Audio- und MIDI-Sidechain spendiert bekommen.

Einfacher browsen und suchen

Im neuen Quick-Tags-Feld kann man Tags nun direkt im Browser sehen, bearbeiten und zuweisen. Die Filteransicht ist vereinfacht worden und die versteckten Funktionen sind laut Ableton leichter zu finden. Der Look von Labels und Benutzerordnern lässt sich jetzt anpassen und der Browser kann mehrere Spalten mit Metadaten gleichzeitig anzeigen.

Was gibt es Neues für Ableton Push?

Live 12.2 bringt auch viele neue Funktionen für Push. Mit „Expressive 16 Pitches” lassen sich Samples im Drum Rack melodisch spielen, auf Push 3 mit Kontrolle durch die MPE-fähigen Pads.

Dank „Follow Actions“ sollen sich Songs aufbauen, Sets performen mit der Abfolge von Clips und Szenen experimentieren lassen. Auch „Bounce to New Track“, den Groove Pool und das Stimmungssystem von Live 12 gibt es nun auf Push.

Und schließlich bringt Live 12.2 zusätzlich zu Expressive Chords und den Updates für Auto Filter, Meld und Roar auch den „External Audio Effect“ auf Push. Damit kann man Hardware-Audioeffekte in Push-Sets gezielt einbinden.

Eine vollständige Liste aller Neuerungen für Live und die verschiedenen Versionen von Push gibt’s hier.

Hier unsere Original-News vom 03.07.2024

Im März dieses Jahres hatten wir das große Major-Update der Digital Audio Workstation Ableton Live 12 bei uns im Test. Nun kommt das erste kleinere Update in Form der Version Live 12.1, das aktuell aber zunächst in einer Beta-Version zur Verfügung steht.

Alle die in Live mit Gesang arbeiten, werden sich darüber freuen, dass das neue Update Live 12.1 ab sofort Pitch-Tracking in Echtzeit ermöglicht. Einfach eine Tonleiter auswählen oder eine eigene definieren, um jede Note richtig auf deinen Track zu legen. Mit der MIDI-Sidechain von Auto Shift kann dann jedes monophone Signal abgespielt und Harmonien erzeugt werden. Danach noch Vibrato hinzufügen und über MPE oder einen LFO modulieren. Im folgenden Video wird gezeigt, wie es geht:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auto-Tagging von Samples in Live 12.1

Die gesamte Nutzer-Library kann in Live 12.1 dank Filter schneller durchsucht werden und Samples können ab sofort getaggt werden. Live 12.1 weist allen Samples in der Bibliothek, die kürzer als eine Minute sind, automatisch neue Tags zu. Und VST3- Plug-ins werden ebenfalls auf Grundlage von Metadaten mit Tags versehen.

Live 12.1: Drum Sampler

Dank des neuen Drum Samplers in Live 12.1. soll das bauen von Beats deutlich flüssiger von statten gehen. Der neue Drum Sampler verfügt über alle wichtigen Sampling-Funktionen für eine direkte Bearbeitung und kombiniert sie mit Time-Stretch- und Looping-Modi, FM- und Ringmodulation sowie der Möglichkeit, einen Suboszillator oder Rauschen aufzulegen, Punch hinzuzufügen oder Sounds im 8-Bit-Modus zu crushen.

Effekte: Limiter und Saturator

Der Limiter hat eine komplette Überarbeitung erfahren – laut Ableton mit einer glatteren Release-Kurve, die weniger Verzerrungen zur Folge hat, einer besseren Messung mit optimierter Benutzeroberfläche sowie der Erweiterung um die Modi Mid/Side-Routing, True Peak, Soft Clip und Maximize.

Auch den Saturator haben sich die Entwickler vorgenommen. Dieser hat neben einer neuen Bedienoberfläche eine eine Bass Shaper-Kurve, die laut Ableton ideal für die Low-End-Verarbeitung ist, spendiert bekommen. Ab sofort sollen sich damit 808-Kicks und Subbässe so weit aufdrehen lassen wie man möchte und dem Saturator kann die Kontrolle über die Frequenzen überlassen werden.

MIDI-Verbesserungen

MIDI-Noten können in der neuen Version dank einer neuen Symbolleiste im MIDI-Editor nach Zeit, Tonhöhe, Geschwindigkeit, Zufall, Dauer oder einer Reihe anderer Dimensionen gefiltert und ausgewählt werden. Live 12.1 führt außerdem mit Glissando und LFO zwei neue MPE-spezifische MIDI-Transformationen ein, die es ermöglichen, Kurven für die MPE-Parameter ausgewählter Noten zu erstellen.

Ableton Live 12.1 in Kombination mit Push

Die neue Ableton Live 12.1 Version beinhaltet auch viele Updates für Push. Mit Push 2 und 3 können Sounds ab sofort noch detaillierter und kontrollierter gestaltet werden, indem man Makros zuweist. Außerdem lässt sich mit einer Vielzahl verschiedener Sounds experimentieren, indem man Makro-Variationen verwendet. Mit Push 3 kann außerdem mit einem einzigen Dreh am Encoder ein Groove direkt zu allen MIDI-Clips in einem Set hinzugefügt werden.

Das neue Update bringt das Live 12-Filtersystem in den Browser von Push 2 und 3 sowie Auto-Tagging für Samples auf Push 3 Standalone. Außerdem lassen sich nun Default- und Template-Sets auf Push 2 und 3 speichern und die Sets durch Verschieben von Tracks und Szenen organisieren.

Die komplette Übersicht der Live 12.1 Neuerungen findet ihr hier.