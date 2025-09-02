Nächstes Update für die Live DAW

Nach dem Update auf Version 12.2., das Ableton im März vorstellt, ist ab sofort die Beta-Version von Ableton Live 12.3 erhältlich. Einige neue Funktionen, die wir euch im Folgenden zusammengestellt haben, sind neu an Bord und von den Entwicklern hinzugefügt worden. Wer die neue Version ausprobieren möchte, muss sich für das Beta-Programm von Ableton registrieren. Nach Abschluss der Beta-Phase wird die Software für alle Nutzer erhältlich sein.

Ableton Live 12.3

Stem Separation

Ableton Live 12 Suite und Push Standalone können jetzt Vocals, Drums, Bass und andere Stems aus jedem Audio-Clip im Arrangement-, Session-View oder Browser isolieren. Diese Funktion basiert auf den Algorithmen von Music.AI.

Splice Integration

Nutzer von Splice können direkt im Ableton Live 12.3-Browser ab sofort auf die Splice-Library zugreifen. So lassen sich Splice-Samples einfach passend zu Tempo und Tonart des Projektes filtern, durchsuchen und anhören.

Darüber hinaus findet die Funktion „Search with Sound“ sofort Samples, die zu den Rhythmen und Akkorden eines Tracks passen: hierfür muss lediglich ein Clip auf das Splice-Feld gezogen oder ein Zeitbereich im Arrangement-View selektiert werden.

Bounce Groups und Paste Bounced Audio

Nachdem in Version 12.2 Bounce to New Track eingeführt wurde, lassen sich in Ableton Live 12.3 jetzt auch komplette Gruppenspuren an Ort und Stelle bouncen. Auch Teile von Group Tracks – einschließlich aller Effekte – können ab sofort auf neue Audiospuren gebounced werden.

Nach dem Kopieren eines Zeitbereichs in einer Spur, die Audio ausgibt, kann die neue Funktion Paste Bounced Audio das Material als gebounctes Audio in eine beliebige Spur oder Take Lane einfügen.

Verbesserte Devices und ein komplett neues Pack

Auto Pan-Tremolo wurde für Ableton Live 12.3 komplett überarbeitet und bietet nun eine neue Benutzeroberfläche sowie erweiterte Modulations-Steuerungen. Tremolo-Effekte sind laut Entwickler dadurch leichter erreichbar und lassen sich präziser steuern. Der Effekt ist ab sofort auch erstmals für Move, Note und Live Lite verfügbar.

Sting, eine Adaption des beliebten Acid-Bassline-Generators, und auch Patterns, ein neues Tool für perkussive Rhythmen, sind zwei MIDI-Tools im neuen Generators Pack von Iftah, das für Live 12 Standard und Suite verfügbar ist.

Das Sequencers Pack aus Live 12.1 unterstützt nun reproduzierbare Arrangements. Das Expressive Chords Pack aus Live 12.2 hat einen neuen Chord Edit-Modus, man kann ausgewählte Akkorde transponieren und mit der Learn-Funktion sogar eigene Akkorde eingeben.

Alle integrierten Instrumente, Audio- und MIDI-Effekte in Ableton Live 12.3 haben eine A/B-Funktion spendiert bekommen, mit der man zwei Parameterzustände einstellen und direkt vergleichen kann.

Was gibt’s Neues für Ableton Push?

Ableton Live 12.3 bietet Push 3-Nutzern neue Möglichkeiten zum kreativen Einsatz der Expressive Pads und macht Push laut Hersteller als Standalone-Einheit beim Produzieren noch flexibler.

Mit dem neuen XYZ-Layout lässt sich der Sound von Racks, Instrumenten und Effekten beim Spielen formen, indem man einfach über die Pads wischt. Außerdem können durch Drücken Punch-In-Effekte eingefügt werden.

Rhythm Generator ist ein neues Layout für die Drum Racks von Ableton Push 3, mit dem du über vier vertikale Regler intuitiv Rhythmus-Pattern erzeugen, formen und spielen kannst. Dank Touch Sensitive Step Editing kann man nun die Anschlagdynamik einzelner oder mehrerer Noten durch Gesten anpassen, indem man den Accent Button gedrückt hält und über die Expressive Pads von Push 3 fährt.

Neben den aktualisierten Anwendungen und Packs, Stem Separation und Bounce Groups – die alle in Push 3 eingebunden und standalone verfügbar sind – ermöglicht Ableton Live 12.3 den Einsatz Class-kompatibler Audiointerfaces mit Push Standalone. So lassen sich die Ein- und Ausgänge von Push erweitern, um beispielsweise über den Mikrofon-Preamp eines Interface aufzunehmen, mit DJ-Mixern live zu performen und vieles mehr.

Eine vollständige Liste aller Neuerungen für Live und die verschiedenen Versionen von Push gibt es hier.

Wer Ableton Live 12.3 direkt ausprobieren möchte, gelangt über die folgende Website zum Beta Programm von Ableton:

Ableton Live 12 ist in den drei Versionen Intro, Standard und Suite erhältlich. Die Preise belaufen sich auf 79,- Euro für die Intro-, 279,- Euro für die Standard- und auf 599,- Euro für die Suite-Version.

Alle weiteren Informationen zu Live 12 findet ihr auf den folgenden Websiten und in unseren Tests: