Rent-to-Own für Live 12 erhältlich

Seit Kurzem ist Ableton Live 12.3 erhältlich und wir haben die aktuelle Version der Digital Audio Workstation bereits genauer für euch unter die Lupe genommen (hier unser Test). Ab heute bietet Ableton für Live 12 nun auch eine Rent-to-Own-Möglichkeit an.

Ableton Live 12 Rent-to-Own

Equipment ist teuer! Egal ob man sich eine neue Gitarre, einen Synthesizer oder eine DAW zulegen möchte, eine solche Investition muss gut überlegt sein, vor allem, wenn man Musik lediglich als Hobby betreibt. Ableton Live 12 könnt ihr ab sofort im Rent-to-Own-Verfahren kaufen, d. h. ihr müsst beim Kauf nicht gleich den kompletten Betrag auf die (virtuelle) Ladentheke legen, sondern könnt den Komplettpreis in Raten abzahlen. Nach Zahlung der letzten vereinbarten Rate gehört die Software dann euch und ihr könnt sie lebenslang nutzen.

ANZEIGE

Im Gegensatz zu klassischen Abonnements, bei dem ein fixer Betrag monatlich gezahlt werden muss und man bei Beendigung des Abonnements auch den Zugriff auf Software und Plug-ins verliert, geht es bei Ableton Live 12 Rent-to-Own lediglich darum, den Kaufpreis auf mehrere Raten zu verteilen. Dabei gibt es sogar die Möglichkeit, die Ratenzahlungen zu pausieren und später wieder aufzunehmen. Ebenfalls möglich ist eine Einmalzahlung für die verbleibenden Raten, bspw. nach 6 oder 12 Monaten.

Doch wie verhält es sich bei Updates? Hat man die Ratenzahlung komplett abgeschlossen und ist damit Besitzer der DAW, hat man bei einem Versionswechsel (bspw. auf Live 13) Zugriff auf die vergünstigten Update-Preise. Kommt eine neue Version während einer laufenden Ratenzahlung auf den Markt, lassen sich die Update-Kosten in die Ratenzahlung integrieren, so dass ihr nicht gezwungen seid, eine ältere Version der DAW nutzen zu müssen.

ANZEIGE

Wichtig zu wissen: Ableton Live 12 Rent-to-Own ist lediglich für Live 12 Suite verfügbar. Die Intro- und Standard-Version der Software lassen sich hierüber nicht kaufen.

Die Rent-to-Own-Option ist ab sofort auf der Website von Ableton erhältlich. Für 24,96 Euro im Monat könnt ihr die Live 12 DAW über eine Zeitraum von 24 Monaten kaufen. Das ergibt einen Gesamtpreis von 599,04 Euro. Zum Vergleich: die Live 12 Suite kostet derzeit 599,- Euro.

Weitere Informationen zu Ableton Live 12 Rent-to-Own findet ihr hier.