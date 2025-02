@Alexander Ewald Sehe ich ganz genau so Alexander.

Ich sammle Groove Boxen, seit es diese Gattung gibt. In den letzten Jahren werden zunehmend unnötige Limitierungen als „Kreativfördernd“ angepriesen.

Momentan kommt meine Maschine+ meinem Idealworkflow am nähesten (außerhalb des Studios). Meine Force is eher stationär. Die MC-101 war mir letztendlich zu „Spielzeughaft“ und die mc-707 to much Menüdiving. Von Roland’s Mv-1 will ich hier lieber nichts berichten.

Der Yamaha SeqTrak macht durchaus Freude, krankt aber auch an Speicherknappheit u. a. Meine geliebten (2.) Circuit Tracks/Ryhtm sind sehr spontan, aber auch wieder zu wenig in allem. Mein TE OP-Z ist mir auch ans Herz gewachsen, ist aber letztlich auch nur ein Gadget. MPC Live ist deutlich zu schwer um mobil zu sein und besetzt kaum Bedienelemente.

Ich habe mir mit meinem 12.9 iPad eine quasi bestmögliche mobile „Groovebox“ geschaffen. Es laufen meine Lieblingssynths/Sampler, Drummachines innerhalb von AUM und werden recorded mit LOOPY Pro (der alle Loops als Stem exportieren kann), Midi Controller ist der Arturia Keylab Mini MK3, Audio Midi Interface ist IK Multimedia Pro Rig Duo.

Ich werde erst wieder in the Market sein, wenn es einem Hersteller gelingt ein ähnliches Setup in ein Gehäuse zu verbauen, mit Akku.

P. S. Die MC-505 war meine erste GrooveBox Liebe ;-)