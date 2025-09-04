ANZEIGE
Ableton Move 1.7, Standalone-Instrument

Neue Features in Firmware-Version 1.7

4. September 2025
Ableton Move 1.7, Standalone-Instrument

Nach einer etwas mysteriösen Ankündigung stellte Ableton im Oktober 2024 sein Standalone-Instrument Move vor. Passend zur Superbooth 25 stellten die Entwickler Firmware-Version 1.5 fertig und ab sofort ist bereits Ableton Move 1.7 erhältlich – allerdings zunächst nur in Form einer Public-Beta.

Ableton Move 1.7

Bei Ableton Move handelt es sich um ein Standalone-Instrument, das für das spontane Umsetzen von Ideen dient und dabei mit integriertem Akku, Audiointerface, Mikrofon und Lautsprecher mobil, vielseitig und flexibel nutzbar ist. Wir haben Ableton Move bereits getestet, so dass ihr alle weiteren Informationen dazu hier findet:

ableton move

Wer die Firmare-Version 1.7 als Public-Beta ausprobieren möchte, kommt in den Genuss, dass man ab sofort auf die Parameterbänke des Drift Synthesizers zugreifen kann. Welche das genau sind, verdeutlicht das folgende Bild:

ableton move 1.7 drift

Je nach verwendetem Preset wird standardmäßig entweder die Main- oder die Macro-Bank angezeigt. Um auf eine andere Parameterbank zuzugreifen, muss lediglich mit dem Drehrad auf ein Drift-Track-Preset gewechselt werden, dann die Umschalttaste gedrückt und nochmal am Rad gedreht werden, um auf die Bänke zuzugreifen.

Wer mit den Helligkeitsstufen des Displays von Move noch nicht ganz zufrieden war, darf sich ab sofort über die neuen Einstellungen „Dim” und „Min” freuen. Hierdurch lässt sich die Display-Helligkeit feiner justieren.

Darüber hinaus bekommt Move neue Sounds spendiert. Neben zwei akustischen Drum-Rack von Tamuz gehört auch ein neue Drift-Preset (ohne Makro-Zuweisung) zum Portfolio des Standalone-Instruments dazu.

Alle weiteren Informationen zum Update 1.7 findet ihr hier.

Im Update auf Firmware 1.6 für Move sind im übrigen die folgenden neuen Features hinzugekommen:

  • Sample Reverse
  • Set Upload
  • USB-A MIDI (Anschluss von bis zu drei USB-MIDI-Devices über ein Hub möglich)

Links

Ähnliche Artikel
