Move Everything & Firmware 2.0

Mit dem letzten großen Ableton Live Update hatte Ableton auch seinem Standalone-Instrument Move eine neue Firmware spendiert. Dazu gibt es mit Move Everything nun eine sehr interessante Erweiterung.

Ableton Move 2.0

Zusammen mit Ableton Live 12.4 erschien Anfang Februar Note 2.0 und Move 2.0. Auf beiden Geräten lassen sich jetzt Audiospuren hinzufügen und Samples aus der Library laden. Mit Move kann man jetzt außerdem MIDI-Spuren in Audio umwandeln.

Zusätzlich ist es ab sofort möglich, in Move direkt über das Mikrofon sowie Line-In oder USB-C aufzunehmen. Mit einem Warping-Algorithmus lässt sich die Tonhöhe des Originalsounds halten, während man das Tempo ändert, oder umgekehrt.

Die vollständigen Release Notes findet ihr hier und im folgenden Video werdet ihr durch die neuen Features geführt:

Ableton Move Everything

Bei Move Everything handelt es sich um einen inoffiziellen Framework für Custom-Instruments, Effekte und Controller. Wer Move Everything installiert (siehe das unten verlinkte Video) fügt dem Standalone-Instrument eine Erweiterung hinzu, die im Shadow Mode läuft, d.h. parallel zur eigentlichen Firmware arbeitet und die Features von Move deutlich erweitert.

Wichtig: Es handelt sich hierbei nicht um eine offizielle Ableton-Erweiterung. Wer sich für Move Everything entscheidet, sollte zuvor zwingend ein Backup machen und wissen, was er tut.

Move Everything erweitert die Features und die klanglichen Möglichkeiten von Move deutlich. So finden sich im Modulbereich des Instruments nach Installation von Move Everything mit Mini JV, Dexet, Mutable Braids oder Surge XT neue Klangerzeuger. Auch Effekte und MIDI-Tools gehören durch Move Everything zum Repertoire des Instruments.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit Live Radio zu samplen sowie einen Screen-Reader (für sehbehinderte Menschen) und erweiterte Recording-Features zu nutzen.

Alle weiteren Informationen zu Move Everything für Ableton Move findet ihr auf der folgenden Website und den verlinkten Videos:

