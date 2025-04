@mofateam Ich finde die App geht in die richtige Richtung. Zwar fänd ich einen Stepsequenzer / richtigen Note-Editor auch cool, aber die App ist deutlich mehr als sie scheint, denn ihr ihr steckt nicht weniger als eine reduzierte Version von Live mit eigener GUI.

Hinter einigen Presets verbirgt sich zum Beispiel der Ableton Wavetable Synth also nicht nur Samples wie in der iMaschine. Beim Speichern in der Cloud und Laden in die große DAW finden sich dann Racks samt Wavetable Synth, incl. in Note erstellten Automationen und Effekte. Die Macros in Note entsprechen exakt den Rack Macros. klar könnte man da noch viel mehr machen, aber es soll ja keine DAW sein, unterm strich habe ich trotz Cubasis 3, Nanostudio 2, Beatmaker 3 die iMaschine 2 am meisten genutzt, weil sie gut strukturiert ist und garnicht erst versucht eine DAW zu sein und den Fokus auf schnelles Jammen für zwischendurch setzt. Wenn dies dazu führt dass in ihr gelegentlich bei nem 10 min Jam auf den Klo, in der Bahn oder auf ner Wiese der Grundstein für nen Track gesetzt wird, hat sie ihren Zweck erfüllt. Im Gegensatz zu anderen Apps kann ich anschließend nicht nur Samples in ner richtigen DAW weiter nutzen, sondern auch Automationen und verwendete Synths.